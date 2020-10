Xiaomi non solo è una delle più importanti aziende hi-tech nel mercato mobile, ma è anche il punto di riferimento nel settore wearable per via del successo mondiale di Xiaomi Mi Band 5 ed in generale di ogni smartband lanciata sotto il marchio “Mi Band”.

Sappiamo nuove cose su Mi Watch Lite

In queste ore alcune informazioni provenienti dalla FCC statunitense ci permettono di scoprire i render e alcune specifiche di Xiaomi Mi Watch Lite, un nuovo smartwatch del colosso cinese che potrebbe essere svelato fra non molto.

Indicato con il codice prodotto RedmiWT02, dalle informazioni della FCC scopriamo che Xiaomi Mi Watch Lite monta un display touch a colori da 1.4 pollici a risoluzione HD, mentre il design svela una cassa rettangolare con angoli tondeggianti.

Il wearable monta un sensore per bilanciare automaticamente la luminosità del display, impermeabilità fino a 5 ATM, una batteria da 230 mAh ed è compatibile con dispositivi con Android 4.4 o superiore e con device muniti di iOS 10 o superiore. La certificazione FCC fa anche riferimento al supporto ad alcune modalità di allenamento, ma purtroppo non si hanno informazioni su quali attività fisiche possono essere registrate.

Considerando il codice prodotto RedmiWT02, è molto probabile che il wearable possa venire commercializzato in alcuni paesi con il nome di Redmi Watch, ma è bene aspettare qualche informazioni in più per validare la nostra tesi.

In copertina Xiaomi Mi Watch

