Durante il Tech Summit 2020 è stato presentato il processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 888, atteso all’interno di una nuova linea di smartphone Android di fascia alta che verranno evidentemente presentati nel corso delle prossime settimane e mesi.

ASUS, Xiaomi, OnePlus, LG e tanti altri

Ma quali saranno effettivamente i device che monteranno il nuovo SoC? La risposta a questa domanda ci arriva direttamente da alcune aziende, in modo diretto e indiretto.

ASUS

ASUS fa parte di quelle aziende che ben presto monteranno il SoC all’interno dei propri smartphone, sia nella linea ZenFone che in quella da gaming ROG Phone. Per quest’ultima la conferma arriva direttamente da un video in cui il Direttore Generale Brian Chen ha dichiarato che lo Snapdragon 888 troverà posto nella serie ROG Phone.

Black Shark

Anche Black Shark, il brand di smartphone da gaming vicino a Xiaomi, si appresta a presentare un nuovo modello di device. Quando? Le informazioni parlano del primo trimestre 2021, come vedremo una data simbolica per molte aziende.

LG

LG è da anni legata a Qualcomm e Matthew Crowley, uno degli executive del colosso sudcoreano, ha dichiarato che “molto presto saremo in grado di condividere maggiori informazioni circa la linea di dispositivi di LG attesi per il 2021 che sfrutteranno lo Snapdragon 888“.

Motorola

Motorola, oltre ad aver svelato in anticipo come potrebbe apparire la modalità desktop con i dispositivi aggiornati ad Android 11, ha annunciato che “nel 2021 festeggeremo la decima generazione di Moto G, e niente ci renderebbe più orgogliosi di portare la serie di processori 800 all’interno di questa famiglia“.

OnePlus

OnePlus 9, lo smartphone di fascia alta dell’azienda cinese attesto per la prima metà del 2021, sarà il primo device della compagnia a montare il nuovo processore di Qualcomm. Un dirigente della compagnia ha inoltre dichiarato che “riteniamo che l’innovazione tecnologica di questa piattaforma di punta contribuirà al terminale di fascia alta che verrà lanciato da OnePlus nella prima metà del prossimo anno“.

Xiaomi

Xiaomi dovrebbe essere la prima azienda, o fra le prime, a presentare uno smartphone munito dello Snapdragon 888. Xiaomi Mi 11 e Xiaomi Mi 11 Pro, entrambi attesi per la fine di questo mese, come confermato dalla compagnia, saranno i primi a farne uso.

Altri brand

Questi appena visti sono solo alcuni dei grandi brand che presto utilizzeranno lo Snapdragon 888 all’interno dei propri smartphone. Meizu, Realme, Sharp, Vivo, Nubia, ZTE e tanti altri stanno già molto probabilmente testando questi device, di cui avremo certamente modo di parlarne nel corso dei prossimi mesi.