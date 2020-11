Sappiamo che Xiaomi Mi 11 sarà lanciato nei prossimi mesi e considerando quanto visto negli anni passati ce lo aspettiamo verosimilmente fra la fine dell’inverno e i primi mesi della primavera, diciamo fra febbraio e maggio.

È quindi il momento perfetto per iniziare a parlarne e per iniziare a dare uno sguardo alle sue specifiche tecniche e dello stesso avviso è il leaker cinese Digital Chat Station, che tramite Weibo ci fa sapere i primi dettagli sul suo conto.

Xiaomi Mi 11 con specifiche al top

Secondo quanto condiviso dal leaker, in genere affidabile per quanto riguarda i prodotti dell’azienda cinese, Xiaomi Mi 11 dovrebbe contare su una piattaforma mobile Snapdragon 875, che sarà presentata nei primi giorni di dicembre, e una fotocamera posteriore con un sensore ultra-wide da 48 MP con pixel di 0,8 μm e un OIS aggiornato.

Nulla di sorprendente se consideriamo che la seria di punta Mi vanta da sempre gli ultimi componenti offerti dal mercato e specifiche tecniche di altissimo livello. Per questo è facile immaginare che il resto delle specifiche comprenderà almeno 8 GB di RAM LPDDR5, storage UFS 3.0, una batteria da 4000 mAh e altri componenti di fascia premium.

Ora come ora, però, le uniche specifiche note, per così dire, sono quelle condivise oggi dal lekaer cinese; purtroppo non c’è altro, anche se questo è comunque importante perché conferma la volontà di Xiaomi di continuare a posizionare la serie Mi di punta nella fascia premium e di non seguire nuove strade come fatto da Google, giusto per intenderci.