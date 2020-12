Il feed di Google Discover viene continuamente adattato ai gusti (di ricerca) degli utenti, tuttavia il cambiamento a cui va incontro questa volta è più netto e generalizzato: è in fase di test un rinnovamento sia grafico che funzionale dell’interfaccia, sia nella schermata di Discover che nell’App Google.

Google Discover: come cambieranno design e funzioni

La nuova grafica di Google Discover risulta disponibile per un numero ancora molto limitato di utenti, dagli screenshot già in circolazione si evince comunque la volontà di Big G di sbarazzarsi dell’attuale design a schede, in favore di un look più pulito.

Almeno in teoria: l’utilizzo di una maggiore trasparenza che lascia intravedere lo sfondo sottostante conferisce un tocco più personale al feed, tuttavia rischia anche di farlo appare più confusionario.

In aggiunta a questo rinnovamento grafico, è degna di nota la comparsa di un comodo tasto per la condivisione sotto a ciascun articolo. Intendiamoci, non si tratta di una novità rivoluzionaria, visto che già adesso è possibile condividere i contenuti proposti da Discover passando per il menù a tre punti, tuttavia questo nuovo approccio sembra più comodo, soprattutto se siete soliti usare la funzione Condividi per salvare gli articoli e leggerli in un secondo momento.

Il rovescio della medaglia è di quelli da non sottovalutare: un tasto Condividi sempre lì a disposizione potrebbe incoraggiare la deprecabile pratica di ricondividere articoli con titoli sensazionalistici senza neppure leggerli.

L’altro grande cambiamento riguarda la parte alta della schermata: gli screenshot evidenziano la discutibile rimozione della barra di ricerca e delle previsioni meteo, che sembra muovere nella direzione di trasformare Google Discover in un mero aggregatore automatico di notizie, privandolo di buona parte della sua attuale utilità.

Una simile impostazione rischia anche di favorire un comportamento più passivo da parte degli utenti, che andrebbero a “subire” le proposte di Google Discover.

L’eliminazione della barra di ricerca e delle previsioni meteo potrebbe risultare fastidiosa soprattutto per tutti gli utenti di Google Discover che non facciano uso di uno smartphone Pixel o Android stock. Questi ultimi, infatti, di default hanno a disposizione il meteo nel widget At a Glance e la barra di ricerca al di sotto delle icone della dock.

I cambiamenti menzionati per Google Discover investono anche l’App Google, anche se in questo caso le previsioni meteo sono state semplicemente spostate nell’angolo in alto a sinistra, evitando così di rubare spazio alle notizie. Nell’App Google, le singole notizie sono separate da una sottile linea di demarcazione.

Tanto in Google Discover quanto in App Google, gli articoli e gli annunci pubblicitari presentano lo stesso identico design e sono distinguibili per il solo fatto che i secondi presentano una piccola etichetta “Ad” e sono privi del tasto di condivisione rapida.

Come ottenere il “nuovo” Google Discover

Il rinnovamento grafico e funzionale di Google Discover sembra essere oggetto di test condotti da Big G lato server. Potete comunque fare un tentativo scaricando la versione più recente dell’App Google dal Play Store tramite il badge sottostante.