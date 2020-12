Quella di oggi è una giornata piuttosto ricca di novità per alcune app e servizi di Google, di cui qui in basso trovate i link rapidi ai capitoli per scoprire tutto ciò che è stato aggiornato.

Arriva un nuovo tema per Google Gboard

L’applicazione Google Gboard è una delle più utilizzate su Android (e non solo), ed in queste ore gli utenti che sono soliti utilizzare la versione 10.1 disponibile tramite il canale beta, stanno notando un leggero cambiamento a livello del tema dell’app. Dopo essere arrivato in minima parte ad alcuni utenti durante il mese di settembre, il tema e il nuovo font trovano posto su tutti gli smartphone muniti della sopracitata versione, di cui qui in basso è possibile notare le piccole novità.

Il tema scuro è stato ritoccato a livello della top bar adesso disponibile in nero chiaro, mentre il tema chiaro della tastiera presenta adesso un migliore contrasto fra i tasti che lo rende molto più appagante da utilizzare. Se siete iscritti al canale beta dovreste vedere le novità la prossima volta che utilizzerete l’app.

Google Foto lavora meglio con Apple Foto

Google Foto sta andando incontro a numerosi cambiamenti, a partire da quello che cambierà definitivamente la gestione dello spazio illimitato. In queste ore, però, scopriamo che il team di sviluppo dell’applicazione del colosso di Mountain View ha lavorato per rendere possibile l’impossibile: il sync con le foto preferite con Apple Foto.

Come ben sappiamo Apple non è certo l’azienda più aperta ai servizi esterni, a maggior ragione quando si parla di quelli presenti su Android e per lo più concorrenti. Fortunatamente, però, chi si trova spesso ad utilizzare entrambe le soluzioni, può finalmente sperimentare una sorta di “comunicazione” fra i due servizi.

Il sistema funziona in entrambe le vie, ovvero:

le foto preferite (segnalate con un cuore) su Apple Foto diventano preferite su Google Foto;

le foto preferite (segnalate con una stella) su Google Foto diventano preferite su Apple Foto;

se si rimuove una foto dalle preferite, la modifica verrà automaticamente sincronizzata su entrambe le app.

Ma come si attiva la sincronizzazione fra i due servizi? Per farlo basta avviare Google Foto su iPhone o iPad, entrare all’interno delle impostazioni dell’app, tappare su Apple Foto > attivare “Sincronizza Preferiti” > selezionare “Attiva sincronizzazione” o “Disattiva sincronizzazione”.

Da alcuni test svolti da Android Police sembra che il sync delle foto preferite sia molto più rapido su Apple Foto che sulla controparte di Google, ma in questo caso basta forzare la chiusura dell’app su Android per ritrovare immediatamente le foto sincronizzate al successivo avvio dell’app.

Addio al tasto rapido per la VPN su Google One

Google One, il servizio a pagamento di Google che permette di gestire (e non solo) alcuni dei più importanti servizi del colosso di Mountain View, dispone anche di un servizio VPN integrato per gli utenti Android che hanno sottoscritto un piano a pagamento da 2 TB. Al lancio del servizio, tutti gli utenti Android potevano attivare/disattivare la VPN tramite un apposito tasto rapido ma sembra che Google stia rimescolando le carte in tavola.

Infatti, a seguito del rilascio della versione 1.80, attualmente in rollout, il tasto rapido per la VPN è misteriosamente scomparso. Esso è adesso annidato all’interno di vari menu secondari a livello della voce “Online protection”, di fatto rendendo meno semplice e immediata l’attivazione della VPN.

Non è chiaro il motivo per cui l’azienda abbia apportato questo cambiamento, ma per lo meno adesso è più semplice disattivare la VPN tramite la nuova voce “Disable VPN” dal menu delle notifiche.

Con Google Pay è possibile inviare buoni regalo

Da oggi gli utenti Google Pay residenti in India possono acquistare e inviare buoni regalo Woohoo tramite una nuova partnership fra il colosso di Mountain View e Qwikcilver, un’azienda di Pine Labs. La compagnia dichiara che gli utenti possono scegliere di regalare buoni regalo da una rosa di oltre 150 brand come ad esempio Amazon, Flipkart, Uber e molti altri.

La carta regalo digitale può essere trovata cercando “Woohoo” su Google Pay, e per la prima fase di lancio gli utenti potranno godere anche del cashback da 500 rupie indiane per l’acquisto di nuove carte regalo. Una volta concluso l’acquisto, l’utente può inviare rapidamente la carta regalo tramite email, per SMS o selezionando entrambi i servizi.

Il nuovo design di Assistant continua a farsi strada

Infine, c’è una novità anche per quanto riguarda Google Assistant: diversi utenti, infatti, stanno indicando di Reddit di avere ricevuto il nuovo design dell’assistente digitale di Google.

Com’è possibile notare dalle immagini soprastanti, la nuova UI più semplice e compatta trova adesso posto anche su OnePlus 7, così anche in Germania alcuni utenti muniti di Samsung Galaxy S20 Fan Edition stanno sperimentando la stessa cosa.