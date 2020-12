Sono ore di grande fermento in casa Google che, dopo il ricco feature drop con cui ha coccolato i suoi Pixel e dopo aver rilasciato la crittografia end-to-end per i beta tester di Messaggi, sta festeggiando il raggiungimento di traguardi importanti con alcuni suoi baluardi: Google Foto, Google Keep e Google Play Libri.

Google Foto supera i 5 miliardi di installazioni

Partiamo da Google Foto, uno dei servizi più potenti e apprezzati di Big G nonché uno dei più discussi in tempi recenti per via del prossimo addio allo spazio illimitato.

Inutile girarci intorno: la popolarità e il successo di Google Foto sono indissolubilmente legate alla funzione di backup dei contenuti foto e video.

Nonostante l’imminente cambio di strategia in tema di backup illimitato gratuito – comunque prevebile, in quanto impossibile da sostenere sul lungo periodo –, Google Foto sta continuando a conquistare nuovi utenti, tanto da essere diventata l’unica app di Google per dispositivi a tagliare un traguardo ragguardevole in questo sciagurato 2020, quello dei 5 miliardi di installazioni.

Quest’anno, finora, c’era riuscita soltanto WhatsApp, mentre altre app di Big G avevano raggiunto già questa milestone sono: Chrome, Play Music, Gmail, Ricerca, Maps, YouTube e (tecnicamente) anche Google Play Services.

La crescita di Google Foto è stata notevole: dal miliardo di installazioni nel giugno 2017 al superamento del miliardo di utenti attivi a luglio 2019. Naturalmente c’è un asterisco bello grosso da tenere in considerazione: l’app arriva preinstallata sui dispositivi Android muniti dei servizi di Google, insomma non tutte le installazioni sono la conseguenza di download effettuati dagli utenti sul Play Store.

Il primo miliardo di Google Keep

Il secondo importante traguardo da segnalare è quello appena tagliato da Google Keep, il sottovalutato, non ancora perfetto ma già estremamente comodo strumento per note e promemoria di Big G.

Il segreto del successo di Google Keep risiede sicuramente nella sua semplicità e nella sua integrazione con gli altri servizi di Big G, che rendono lo strumento accessibile da qualsiasi dispositivo che abbia accesso ad un browser.

Ebbene adesso Google Keep festeggia il suo primo miliardo di installazioni, raddoppiando il totale in appena 18 mesi.

Prima di Keep, diverse altre app avevano raggiunto questa cifra nel corso dell’anno e si tratta di: Google Docs, Android Auto, Google Messaggi, Dropbox, Samsung Secure Folder, Netflix, Twitter e TikTok.

Buon compleanno a Google Play Libri

Anche se non è certamente uno dei più in vista o dei più chiacchierati per un motivo o per l’altro, Google Play Libri è uno dei servizi storici del colosso di Mountain View e ogni tanto si fa apprezzare per qualche offerta interessante.

Ebbene oggi Google Play Libri compie dieci anni, per la gioia di quanti si sono avvicinati alla lettura in formato digitale e poi magari anche agli audiolibri.

Gli utenti meno giovani ricorderanno probabilmente che in un primo momento il servizio si chiamava Google eBooks e raccoglieva milioni di titoli ancora prima che il brand Play venisse alla luce. Il nuovo nome risale al 2012, mentre è dal 2018 che Google Play Libri supporta anche il formato audio.

Tenendo conto di questa esperienza decennale nel settore degli eBook e dello sconfinato store di cui dispone, suona quasi paradossale il fatto che big G non abbia mai lanciato un proprio eReader per fare concorrenza ai Kindle di Amazon.

