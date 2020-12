In occasione del Tech Summit 2020 dove Qualcomm ha svelato il nuovo processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 888, Motorola (così come tante altre aziende) è stata “presente” con un video in cui il Presidente Sergio Buna ha mostrato alcune delle novità che saranno disponibili nella nuova gamma di smartphone basata sulla serie di SoC Snapdragon 800.

Motorola svela la modalità desktop

All’interno del breve video che vi lasciamo linkato in calce alla news, al minuto 1:29, è possibile vedere quella che sembra essere una modalità desktop in arrivo su alcuni device Motorola. Dalle poche informazioni disponibili, la compagnia alata sembra in procinto di lanciare una funzione del tutto simile a Samsung DeX, attraverso cui un utente può collegare il proprio smartphone ad un monitor esterno per utilizzare le app di Android come fossero in un ambiente desktop vero e proprio.

Da alcuni frame relativi al video, è possibile notare quello che sembra essere Motorola Moto G 5G Plus – o magari il tanto chiacchierato Motorola “Nio”? – collegato ad un monitor Lenovo ThinkVision con le applicazioni Google Fogli, Gmail e Pinterest come vere e proprio finestre.

Motorola non è la prima volta che lavora alla modalità desktop con i propri smartphone, e già nel 2011 ci aveva provato con il dispositivo Motorola Moto Atrix 4G ma senza grossi successi per colpa di un hardware poco prestante e un software non all’altezza. Oggigiorno, invece, grazie alla disponibilità di software molto più avanzati e componenti hardware più performanti, la modalità desktop degli smartphone è molto più appagante e piuttosto utile in alcuni contesti.

È altamente probabile che questa novità sarà esclusiva di alcuni smartphone Motorola muniti di Android 11, di cui non vediamo l’ora di scoprirne maggiormente il funzionamento e la qualità della implementazione.

Video con la modalità desktop di Motorola