Qualcomm ha annunciato la data del Tech Summit 2020, che a causa della pandemia legata al nuovo coronavirus si terrà in forma digitale. L’evento è in programma per l’1 e il 2 dicembre e sarà legato alle novità relative alla piattaforma Snapdragon.

Secondo il leaker Ice Universe in quell’occasione sarà presentato il Qualcomm Snapdragon 875, l’unico a utilizzare i nuovi core X1. Niente da fare invece per Exynos 2100, il nuovo top di gamma di Samsung, che a quanto pare non adotterà i nuovi core. Al momento comunque si tratta di una indiscrezione che contrasta con quanto riporta il sito ARM.

Il produttore inglese infatti afferma che è attiva una partnership con Samsung legata al programma Cortex-X, per cui sembra strano che il colosso sud coreano si lasci scappare l’opportunità di chiudere il gap prestazionale con Qualcomm rinunciando ai processori più evoluti.

In attesa di chiarimenti su questo fronte intanto, arriva dall’estremo oriente la notizia secondo cui Qualcomm starebbe per lanciare il suo primo smartphone, realizzato in collaborazione con ASUS. Il palcoscenico potrebbe essere proprio il Tech Summit e lo smartphone potrebbe quindi essere il primo a montare la nuova piattaforma Qualcomm Snapdragon 875.

DigiTimes, che per primo ha riportato l’indiscrezione, non fornisce però dettagli tecnici sul dispositivo, che potrebbe in qualche modo riprendere linee e funzioni del recente ASUS ROG Phone 3. Mancano ancora due mesi all’evento ma è probabile che nel corso delle prossime settimane potremo riportarvi nuove indiscrezioni che ci aiuteranno a fare luce sulla situazione reale.