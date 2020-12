Google Assistant è senza ombra di dubbi uno tra i migliori assistenti digitali presenti al mondo, merito degli enormi passi in avanti fatti da Google in campi come l’intelligenza artificiale, il machine learning, che lo rendono adatto a risolvere anche i task più complessi. Purtroppo, però, come ogni software realizzato dall’uomo, anche Google Assistant non è immune da bug.

Inspiegabilmente torna la vecchia UI

In queste ore, infatti, come riportano i colleghi di 9to5google, gli smartphone Google Pixel 4, Google Pixel 4a, Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 sono tutti interessati da un curioso e singolare bug alla UI dell’assistente digitale di Google. Com’è possibile notare dalle immagini sottostanti, la UI di Google Assistant è per qualche motivo ritornata a com’era diversi mesi fa, quando ancora il team di sviluppo non aveva svecchiato l’interfaccia grafica per renderla più snella, moderna e soprattutto meno invasiva.

Ma non è solo una questione di interfaccia grafica: il bug in questione sembra interessare anche alcune funzioni piuttosto importanti di Google Assistant, come ad esempio la funzione che permette di intrattenere una conversazione continua senza dover per forza utilizzare la keyword “Hey Google”, e la reattività stessa dell’assistente digitale.

Il motivo di questo cambiamento, assente sui modelli di Google Pixel presenti in redazione, sembra essere in qualche modo legato ad un bug lato server di cui purtroppo al momento non è possibile porvi rimedio.