Se in passato era necessario attendere mesi prima che i produttori rendessero disponibili gli aggiornamenti di Android, negli ultimi anni la situazione è decisamente migliorata, tanto che in alcuni casi passano poche ore dal rilascio delle nuove versioni.

È il caso di OnePlus e Xiaomi, che hanno fatto partire rispettivamente il programma beta e rilasciato una versione stabile del proprio firmware. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono le novità.

OxygenOS 11 Open Beta 1 per OnePlus 8/8 Pro

In concomitanza con il rilascio di Android 11 stabile per la serie Pixel, OnePlus ha fatto debuttare la Open Beta 1 di OxygenOS 11 per gli attuali top di gamma, vale a dire OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

Oltre alle novità rilasciate da Google OnePlus ha introdotto diversi cambiamenti e miglioramenti, per rendere ancora più gradevole l’esperienza d’uso dei propri smartphone. Si rinnova l’interfaccia utente, ancora più fresca grazie a numerose ottimizzazioni e alla cura posta anche nei minimi dettagli.

L’app meteo si rifà il trucco e supporta ora la transizione dinamica tra alba e tramonto, mentre la barra di controllo della luminosità dello schermo è ora più semplice da utilizzare. Anche Game Space si aggiorna con un nuovo toolbox che contiene le principali impostazioni che saranno sempre a portata di mano.

Ambient Display può essere utilizzato ora attraverso la pianificazione, valida anche per tutto il giorno, può contare su dieci nuovi orologi tra cui Insight, i cui dati cambiano a seconda dell’utilizzo dello smartphone. Novità anche per la modalità scura, che può essere attivata dai Quick Settings e attraverso la pianificazione.

Nuovi temi, cinque, per ZenMode con la possibilità di invitare amici e abilitare la funzione insieme, per staccare la spina in contemporanea. La Galleria infine supporta la modalità Storie che crea automaticamente dei video settimanali con le foto e i filmati catturati nei giorni precedenti.

Se possedete OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro potete già scaricare la Open Beta 1 di OxygenOS 11 da questo indirizzo.

MIUI 12 con Android 11 per Xiaomi Mi 10/10 Pro e Redmi K30 Pro

Dopo l’annuncio di ieri sera Xiaomi ha rilasciato oggi le prime versioni stabili di Android 11, con interfaccia MIUI 12. Come anticipato sono interessati i due flagship Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro, insieme all’attuale flagship Redmi, ovvero Redmi K30 Pro.

Per tutti è tre è dunque disponibile la prima versione stabile, anche se al momento è la versione cinese che include anche la lingua inglese. A differenza di OnePlus, Xiaomi non ha rilasciato un changelog ufficiale anche se in linea di massima le novità sono quelle introdotte con Android 11, visto che l’interfaccia rimane sempre MIUI 12.

Se possedete uno dei tre smartphone in oggetto in versione cinese, o in versione globale, potete scaricare la ROM utilizzando i link sottostanti. Ricordiamo che se possedete la versione globale, o europea, dovrete procedere allo sblocco del bootloader prima di poter installare la ROM cinese, ricordando di lasciarlo sbloccato per evitare soft brick. In alternativa dovrete attendere ancora qualche settimana, visto che proprio in questi giorni sta iniziando il programma beta per portare Android 11 anche sulla ROM globale.