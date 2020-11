Dopo un’attesa che ai più è sembrata molto lunga, è finalmente iniziato il roll out di Android 11 per i possessori delle versioni globali di Xiaomi Mi 10 e Redmi K30 5G. A essere interessate sono le varianti che montano la versione globale di MIUI 12, contraddistinta dalla sigla MI nel numero di versione, per quanto riguarda Mi 10, mentre Redmi K30 5G è disponibile esclusivamente in Cina. Niente da fare dunque per i possessori della versione europea di Xiaomi Mi 10, che dovranno attendere ancora un po’.

Android 11 per Xiaomi MI 10

In Cina l’aggiornamento ad Android 11 è disponibile da parecchie settimane, mentre per la variante globale c’è stata solo una beta ritirata per diversi problemi. A quanto pare Xiaomi è riuscita a risolverli tanto da avviare il roll out della versione stabile, disponibile per un numero ristretto di utenti che dovranno verificare l’esistenza di eventuali bug.

La nuova ROM porta il numero di versione 12.2.1.0.RJBMIXM, pesa poco meno di 3 GB e include le patch di sicurezza del mese di ottobre. Non sono segnalate particolari novità se non quelle legate alla nuova versione del robottino verde, ma nei prossimi giorni, quando il roll out sarà disponibile si ampia scala, sarà possibile scoprire gli eventuali miglioramenti apportati.

Se disponete della versione globale di Xiaomi Mi 10 potete scaricare e installare la nuova ROM, ovviamente dopo aver effettuato il backup dei vostri dati, utilizzando il link sottostante.

Redmi K30 5G riceve Android 11

Mentre la variante 4G è arrivata sui mercati internazionali col nome di POCO X2, la versione 5G di Redmi K30 non è mai uscita dalla Cina, dove è in roll out la versione 12.1.1.0.RGICNXM di MIUI 12. Anche in questo caso si tratta di una ROM che Xiaomi definisce “beta stabile”, che dovrebbe dunque essere riservata a un numero ristretto di utenti.

Nel caso i primi test dovessero dare esito positivo sarà possibile per chiunque scaricare e installare la ROM. In alternativa è possibile scaricare la ROM dal link sottostante e installarla tramite una custom recovery, per bypassare le limitazioni introdotte da Xiaomi.