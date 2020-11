Oggigiorno i display ad alto refresh rate sono ormai una costante su tutti gli smartphone Android, dal più economico al più costoso, a partire da 90 Hz come quello presente sull’economico OnePlus Nord N10 5G, arrivando ai 144 Hz di ASUS ROG Phone 3.

Display da 105 Hz (?) e Android 11

In queste ore un interessante rumor ci offre la possibilità di scoprire in anteprima alcune delle probabili specifiche tecniche di Motorola “Nio” (codice prodotto XT2125), il nuovo top di gamma di Motorola che dovrebbe montare un display con un refresh rate “anomalo”. Infatti, secondo quando scoperto in rete, sembra che la compagnia alata stia testando un refresh rate pari a 105 Hz, un valore decisamente singolare e potenzialmente prono a fenomeni di shuttering durante la visualizzazioni di video. Il valore del refresh rate del display potrebbe essere temporaneo, del resto non c’è ancora niente di certo su questo smartphone, e anche se fosse è possibile che l’azienda stia semplicemente testando il display a questo refresh rate per poi magari bloccarlo via software a 90 Hz.

Venendo al resto della scheda tecnica, le ultime informazioni indicano che Motorola Nio dovrebbe montare un display da 6,7 pollici a risoluzione 2520 x 1080 pixel, una batteria da ben 5000 mAh, processore Qualcomm Snapdragon 865 con 8 GB di RAM e 128 GB di storage ed un comparto fotografico così composto: sensore principale OmniVision OV64B da 64 MP, sensore ultra grandangolare OmniVision OV16A10 da 16 MP e un sensore di profondità OmniVision OV02B1B da 2 MP. Frontalmente, invece, sono attesi due sensori (OmniVision OV16A1Q e Samsung S5K4H7) rispettivamente da 16 MP e 8 MP. Lato software è invece indicata la presenza di Android 11.

In copertina Motorola Edge Plus