Google Nest Hub e Mini in offerta e Promo 100GB nel Black Friday di TIM

In occasione del periodo del Black Friday 2020 (Cyber Monday compreso), TIM ha deciso di rendere disponibili un paio di iniziative promozionali solo online: la prima vede in offerta due dispositivi della famiglia Google Nest, mentre la seconda punta a promuovere il servizio Ricarica Automatica di TIM.

Delle iniziative degli operatori telefonici italiani per il Black Friday 2020 abbiamo parlato approfonditamente più volte, di TIM in particolare abbiamo visto diverse promozioni.

Google Nest Hub e Google Nest Mini in offerta

Le promozioni TIM che vediamo oggi si pongono sulla scia di quelle illustrate nei giorni scorsi. La prima, in particolare, è complementare a quelle relative all’acquisto di smartphone e accessori a rate o in un’unica soluzione valide in negozio.

Esclusivamente online, fino al 30 novembre 2020, TIM offre la possibilità di acquistare Google Nest Hub e Google Nest Mini a prezzi scontati, con pagamento in un’unica soluzione. Ecco i prezzi della Promo Black Friday:

Promo 100GB con Ricarica Automatica di TIM

La seconda promozione solo online di TIM per il Black Friday 2020 non è in realtà una novità, quanto piuttosto la riproposizione di quella di inizio mese.

Fino al 30 novembre 2020, TIM offre la Promo 100 GB a tutti i clienti che sceglieranno di attivare gratuitamente online il servizio di Ricarica Automatica.

La promozione, come si evince dal nome, mette a disposizione del cliente ben 100 GB di traffico dati al mese per un periodo di tre mesi.

I GB in questione si aggiungono a quelli dell’offerta attiva sulla linea del cliente e la promozione si attiva automaticamente e si disattiva allo stesso modo al termine del periodo previsto.

Per maggiori dettagli o per approfittarne subito, potete visitare la pagina ufficiale dell’iniziativa a questo link.