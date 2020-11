Domani e dopodomani, 10 e 11 novembre 2020, TIM potrebbe attivare la promozione TIM Ricarica Automatica che permettere ai propri clienti di godere di 100 GB di traffico dati al mese per tre mesi. Il bonus sarà esclusivamente indirizzato agli utenti TIM che attivano il servizio e che non dispongono già di un’offerta con bonus di giga di traffico dati in corso.

100 GB di traffico per tre mesi

La comunicazione dell’arrivo della promozione dovrebbe avvenire già domani tramite l’applicazione MyTIM, con un banner pensato per spingere gli utenti all’attivazione della promozione. TIM Ricarica Automatica sarà inoltre disponibile anche tramite il sito ufficiale e presso i rivenditori ufficiali, in modo da fornire accesso alla promozione al numero maggiore di utenti.

L’erogazione dei giga aggiuntivi verrà poi confermata tramite SMS nei giorni seguenti all’attivazione del servizio, mentre disattivando TIM Ricarica Automatica il cliente perderà immediatamente accesso ai 100 GB di traffico aggiuntivi per 3 mesi.

Il servizio TIM Ricarica Automatica, che offre una ricarica di importo pari al costo dell’offerta attiva su credito residuo, può essere completamente personalizzata dall’utente tramite tramite l’applicazione mobile MyTIM oppure chiamando il servizio clienti al numero 187.

Ricordiamo, infine, che il limite massimo di ricarica mensile è pari a 15 euro.

