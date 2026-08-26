Nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra sul canale beta: i tre smartphone stanno accogliendo la One UI 9 Beta 6, che fa un altro passettino verso il rilascio della versione stabile. Vediamo quali sono le novità in distribuzione con l’aggiornamento.

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Novità aggiornamento beta per Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra

Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra si avvicinano ulteriormente alla One UI 9 e ad Android 17: il produttore ha rilasciato in queste ore una nuova beta, più precisamente la Beta 6, che introduce alcuni miglioramenti e correzioni, inclusa una che alcuni utenti stanno forse aspettando da un po’. In distribuzione c’è la build che termina con ZZHE e che richiede un download di poco più di 850 MB.

Le novità della One UI 9 Beta 6 si concentrano come detto su correzioni e miglioramenti. In particolare, Samsung ha corretto errori di visualizzazione del widget Now Brief e della schermata iniziale, problemi di salvataggio delle foto da 24 MP in Expert RAW ad alcune lunghezze focali e un problema con il widget della fotocamera. Le patch di sicurezza rimangono quelle del 5 agosto 2026, già introdotte nella precedente beta.

In aggiunta, arriva una novità che diversi utenti potrebbero apprezzare. Come forse saprete, tenendo premuto il punto di attivazione dei Pannelli Tag Edge è possibile attivare rapidamente Selezione AI, una sorta di Cerchia e cerca con Google in salsa Galaxy AI: consente di selezionare qualsiasi porzione dello schermo per estrarre testo modificabile, creare GIF animate da video in riproduzione o importare immagini direttamente nella modifica generativa e Assistente al disegno.

Diversi utenti si sono lamentati di attivazioni accidentali durante lo swipe per accedere ai Pannelli Tag Edge, e Samsung ha dunque introdotto a partire dalla Beta 6 un nuovo interruttore: da ora in poi è possibile disattivare l’accesso a Selezione AI con la pressione prolungata. Il nuovo toggle si trova nelle impostazioni dei Pannelli Tag Edge, ed è raggiungibile seguendo il percorso “Impostazioni > Schermo > Pannelli Tag Edge“.

Per ora non ci sono indicazioni ufficiali da parte di Samsung sul lancio della One UI 9 stabile per la serie Galaxy S26. Tuttora la nuova release basata su Android 17 viene proposta esclusivamente su Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, ma confidiamo che l’aggiornamento possa arrivare entro la prima metà di settembre.

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Come aggiornare la serie Galaxy S26 alla One UI 9 Beta 6

Come ormai saprete, la One UI 9.0 beta non è disponibile ufficialmente in Italia. Esiste comunque un metodo per installarla manualmente, ma ora che siamo alle battute finali conviene probabilmente attendere il rilascio della stabile.

Se ci seguite da uno dei Paesi coinvolti nei test, potete aderire alla beta passando dall’app Samsung Members e installare l’aggiornamento esattamente come gli altri: basta andare in “Impostazioni > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti”.

Grazie a Daniel per gli screenshot