Very Mobile regala una seconda SIM con le attivazioni online: Very Sorpresa

Very Mobile, operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba anche WINDTRE, sta portando avanti un’interessante iniziativa promozionale relativa alle attivazioni online: si chiama Very Sorpresa e prevede che i clienti vengano omaggiati con una seconda SIM spedita gratis insieme a quella acquistata.

Negli ultimi tempi abbiamo parlato di Very Mobile soprattutto per alcuni problemi tecnici con conseguenti rimborsi, ma l’operatore semivirtuale sta anche continuando a puntare con forza – anche con una nuova campagna pubblicitaria in TV – sulla ghiotta offerta da 100 GB.

Very (Mobile) Sorpresa

Dallo scorso 28 ottobre, inoltre, è in corso la promozione Very Sorpresa, che vede Very Mobile puntare sulla strategia del passaparola similmente a quanto già fatto in precedenza dai competitor diretti Kena Mobile e ho. Mobile.

La promozione è valida esclusivamente online e prevede che tutti i nuovi clienti Very Mobile che ordinino una SIM vengano sorpresi con la spedizione di una seconda SIM in modo completamente gratuito.

Il pacco recapitato al cliente contiene infatti due lettere: quella solita con la SIM ordinata e la procedura guidata di attivazione tramite video-riconoscimento; una seconda lettera recante la dicitura: «Very Sorpresa! Non ci vedi doppio, ti abbiamo dato davvero un’altra SIM che puoi usare tu o regalare a chi vuoi. Bello, very?».

Al cliente viene quindi offerta la possibilità di scegliere se tenere la seconda SIM per sé o se regalarla a qualcuno. L’attivazione della SIM Very Sorpresa avviene tramite una pagina dedicata (“Attivazione very al volo”), in cui il cliente può scegliere la propria offerta e procedere all’attivazione tramite video-identificazione.

Per maggiori dettagli su tutte le offerte attualmente presenti nel listino del secondo brand di WINDTRE, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata:

OFFERTE VERY MOBILE: INTERNET, CHIAMATE E SMS | NOVEMBRE 2020 | TUTTOANDROID

Sfrutterete questa promozione per ottenere una seconda SIM Very Mobile? La terrete per voi oppure la regalerete? Fatecelo sapere nel box dei commenti.