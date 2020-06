Kena Mobile, dopo aver lanciato il programma “Porta un Amico“, sta spedendo a sorpresa due SIM in regalo da offrire ad amici e parenti. Per chi non lo sapesse, Porta un Amico di Kena Mobile permette di ottenere una ricarica omaggio del valore di 5 euro per chi invita e per l’utente invitato.

2 SIM in regalo con Porta un Amico

Cumulabile fino ad un massimo di 10 amici (per una ricarica massima di 50 euro), Porta un Amico offre quindi un vantaggio anche per il cliente che viene invitato ad entrare con l’operatore semi virtuale di TIM. In queste ore arrivano segnalazioni dell’arrivo di due SIM in regalo ad alcuni clienti che avevano precedentemente utilizzato la promozione.

Il ricevente ha così la possibilità di ottenere due rimborsi da 5 euro l’uno (uno per ogni SIM) a seguito del primo rinnovo dell’offerta. Infatti, come viene indicato nella informativa che accompagna le due SIM, “Kena premia la tua fedeltà con 2 SIM da regalare ad amici o familiari. Per ciascuna SIM attivata dai tuoi Amici, riceverai fino a 2 Rimborsi pari ciascuno al valore della tua Offerta fino ad un massimo di 5€ al mese, per un valore totale fino a 10€. […] Per usufruire del Rimborso, le SIM dovranno essere attivate entro il 30/06/2020“.

Che dire, una bella iniziativa da parte di Kena Mobile che potrà certamente contare su di essa per attirare l’interesse di chi non è ancora cliente.

