Dopo le tante novità che abbiamo visto qualche ora fa circa la MIUI 12, oggi veniamo a conoscenza di altre novità che riguardano il power menu e il pannello volume dell’ultima versione della personalizzazione Android di Xiaomi.

Nuova UI per il power menu e non solo

Scovate all’interno della beta della MUI 12 è possibile notare una nuova UI per le sezioni dell’OS sopracitate, in cui non solo cambia l’aspetto grafico e le icone, ma migliora anche l’esperienza utente durante l’utilizzo dello smartphone.

Infatti, com’è possibile notare nel breve video sottostante, il power menu della MIUI 12 basata su Android 11 vede la presenza di uno slider centrale che permette all’utente di spegnere o riavviare lo smartphone tramite uno swipe.

Durante il movimento del tasto centrale verso l’una o l’altra funzione, è possibile notare una cura dei dettagli davvero notevole: trascinando il tasto verso il basso, quindi per riavviare lo smartphone, attiva una transizione verso il colore verde; diversamente, uno swipe verso l’alto, e quindi per spegnere il device, porta ad una transizione verso il rosso.

Passando invece alla nuova UI per quanto riguarda il pannello volume – non ci dimentichiamo anche di questa novità in arrivo per la gestione audio -, è possibile notare la presenza di un menu aggiuntivo a livello dello slider per il controllo del volume.

Se, di default, pigiare il bilanciere del volume permette di controllare l’audio di sistema, tappando il menu con i tre puntini attiva una vista più estesa in cui è possibile bilanciare il volume di sistema, della riproduzione audio, della sveglia, così come impostare il silenzioso o la modalità non disturbare (DND).

Non è ancora chiaro quando queste novità grafiche verranno implementate nella MIUI 12, ma vi terremo informati non appena faranno capolino nella versione global della MIUI.