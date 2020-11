La MIUI 12 di Xiaomi è una delle personalizzazioni Android più apprezzate su mobile, ed il team di sviluppo è sempre a lavoro per introdurre nuove feature pensate per migliorare l’esperienza utente dei dispositivi che la montano.

Tante novità in arrivo sulla MIUI 12

In queste ore veniamo a conoscenza di alcune novità che ben presto troveranno posto nella MIUI 12, come ad esempio Paper Mode e un piccolo ma interessante miglioramento di Wireless Sound Effects. Partendo con ordine, Paper Mode di Xiaomi è una soluzione pensata per ridurre l’affaticamento degli occhi durante l’utilizzo dello smartphone mimando l’effetto carta.

Disponibile all’interno del pannello della modalità lettura della MIUI 12, tramite essa verranno applicati colori più caldi ed una texture che ricorda quella della carta.

Venendo invece a Wireless Sound Effects, presto sarà possibile attivarla anche su dispositivi wireless come speaker Bluetooth e cuffie per gestirne l’equalizzazione.

HDR, MEMC e tanto altro in arrivo

Venendo invece alle altre novità scovate all’interno della versione 20.11.13 della MIUI 12 per i dispositivi aggiornati ad Android 11, sono state scovate funzioni che andranno a migliorare la registrazione di video e lo scatto delle foto.

HDR

Si parte con l’arrivo del supporto all’effetto HDR per le foto. Tramite la funzione non solo sarà possibile registrare scatti con colori più vividi, ma anche con una maggiore quantità di dettagli e, infine, una gamma cromatica migliore rispetto al normale.

MEMC

La tecnologia MEMC permette di aggiungere fotogrammi al video in riproduzione al fine di rendere la visione più fluida. Presente all’interno degli ultimi modelli di TV, è una delle feature che dovrebbero essere presenti anche su Xiaomi Mi 11 Pro. Nel video sottostante è possibile apprezzare la differenza di fluidità fra un video con e senza MEMC.

Super risoluzione

Infine, l’ultima nuova feature che è stata scovata all’interno della MIUI 12 è la super risoluzione dei video. La feature dovrebbe aumentare la qualità dei video migliorandone il dettaglio grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

La MIUI 12 si occuperà infatti di convertire un video 720p a 1440p e quindi offrire all’utente una migliora esperienza visiva.