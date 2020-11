Quante volte vi è capitato di utilizzare il vostro smartphone con un audio in background, magari un brano audio di Spotify o una nota vocale di Telegram, ed incappare in un video in riproduzione automatica e non riuscire a bilanciare singolarmente i due volumi?

Controllo più preciso del volume audio

Se la risposta a questa domanda è “tante”, una nuova funzione della MIUI 12 potrebbe farvi apprezzare il lavoro che il team di sviluppo della MIUI sta svolgendo in questo periodo. La versione “global stable” della MIUI 12 sta iniziando a vedere l’arrivo della funzione Sound Assistant, ovvero un feature che permette di controllare singolarmente i volumi audio della applicazioni.

Attivabile tramite il percorso Impostazioni > Suoni e vibrazioni > Sound Assistant > Regola l’audio multimediale in più app, la funzione attiva una nuova icona popup visibile sulla porzione sinistra del display utilizzando il bilanciere del volume del telefono durante la riproduzione audio di un’applicazione.

Un tap sull’icona attiva una piccola finestra pop-up in cui è possibile vedere la lista di tutte le applicazioni che stanno trasmettendo audio, con i relativi slider per bilanciare il loro volume. Come sottolineano i colleghi di Fonearena, al momento la funzione sembra essere disponibile solo su Redmi K20 Pro, ma è lecito aspettarci il suo arrivo su tutti gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO muniti della MIUI 12.

