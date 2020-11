Durante la recensione Redmi Note 9 Pro non abbiamo avuto problemi a definirlo come “il candidato best buy sui 250 euro” per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo e dell’hardware che offre davvero tanto su quella fascia di prezzo. In queste ore, come riportano i colleghi di XDA, gli utenti stanno ricevendo l’aggiornamento 12.0.1.0.RJWINXM dal peso di 2,3 GB.

Novità aggiornamento 12.0.1.0.RJWINXM Redmi Note 9 Pro

Come avrete sicuramente immaginato guardando la dimensione dell’update, si parla di un aggiornamento a una major release di Android, e più specificamente alla versione “stable beta” di Android 11 per la MIUI 12 per Redmi Note 9 Pro commercializzato in India, ovvero quello con nome in codice “curtana_in“. Considerando che si tratta a tutti gli effetti di una versione stabile, non ci sono problemi a installarla e non ci saranno crash, riavvii spontanei e bug vari; Redmi la etichetta comunque beta perché si tratta di una build rilasciata in modo graduale e controllato a un numero ristretto di utenti.

Per tale motivo effettuare il sideload dell’immagine di sistema non è sconsigliato, tranne se non si possiede dimestichezza in questo genere di cose. In ogni caso, l’arrivo dell’aggiornamento ad Android 11 per Redmi Note 9 Pro è un buon segnale per questa serie di smartphone di fascia media, sperando che apra le porte per la sua propagazione anche per i dispositivi disponibili nel nostro Paese.

Download MIUI 12.0.1.0RJWINXM per Redmi Note 9 Pro