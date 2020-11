Gli aggiornamenti software di cui vi parliamo oggi arrivano tutti dalla Cina, per la precisione tutti da Xiaomi e Huawei, e sono accomunati anche da un’altra caratteristica: sono tutti per smartphone top di gamma, siano essi della presente o della passata generazione.

In particolare, i modelli interessati dagli update odierni sono: Xiaomi Mi 10, la serie Huawei Mate 40, Huawei Mate 30 Pro e il pieghevole Huawei Mate Xs 5G.

Xiaomi Mi 10: le novità dell’aggiornamento

Quello in arrivo su Xiaomi Mi 10 è senza ombra di dubbio il più significativo degli aggiornamenti di oggi.

Se da una parte i discorsi in merito all’arrivo di Android 11 erano iniziati mesi addietro, già una settimana fa alcuni utenti possessori di Xiaomi Mi 10 avevano segnalato il roll out della MIUI V12.2.2.0.RJBCNXM versione stabile basata proprio su Android 11.

Quell’update era stato ritirato poco dopo da Xiaomi probabilmente a causa di bug importanti, adesso però il roll out è ripartito, sperando che sia la volta buona.

Il pacchetto OTA è di quelli pesanti: ben 3,6 GB. Accanto alla più recente versione di Android, contiene una serie di funzioni dedicate come super document, camera VLOG e AI watermark. Le patch di sicurezza sono quelle di ottobre 2020.

Data l’importanza dell’aggiornamento, sia per peso che per cambiamenti introdotti, Xiaomi raccomanda di eseguire un backup dei dati prima di procedere con l’installazione. Inoltre i tempi di installazione e caricamento potrebbero essere un po’ più lunghi del solito e non si possono escludere malfunzionamenti con app di terze parti non ancora ben ottimizzate.

Per maggiori dettagli, ecco il changelog completo:

Super document Newly added floating function panel, support quick collapse and expand. Rich viewing functions in portrait mode, best reading experience in landscape mode.

Added one-click [Import PDF] function for documents/forms/PDFs

Added document/form/PDF [Screencasting] function

Added PPT/PDF [Thumbnail] function, faster to jump to pages

Added rotating screen prompt switching function

Optimized version APK size and runtime storage space System Update Google security patch (October 2020) to improve system security

MIUI stable version based on Android 11 ​​deep customization is released Camera Added VLOG mode. Added two templates “Story and Rhythm”

Added VLOG mode to support the draft box function, you can save the current shooting progress to the draft box

Added AI watermarksAdd 3 location watermarks and latitude and longitude watermarks

Optimized recording mode 8K video function entrance integrated into the top menu bar

Optimize the VLOG mode and upgrade to the cloud download runtime and template resources. The new VLOG template will be pushed through the cloud in the future

Optimize the watermark for new models

After optimizing the user to adjust the zoom ratio of each function in the camera, within 30 seconds, turn on the camera again, switch back to the camera from the album, and turn on the camera on the lock screen, keep the zoom ratio unchanged

Huawei Mate 40/Mate 40 Pro, Mate 30 Pro, Mate Xs 5G: le novità degli aggiornamenti

Gli aggiornamenti in arrivo in casa Huawei sono decisamente più numerosi e sono tutti per la serie Mate, anche se per modelli di diversi segmenti e generazioni.

Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro

Gli ultimi top di gamma Huawei Mate 40 e Huawei Mate 40 Pro, senza dimenticare Huawei Mate 40 Pro+ e Mate 40 RS Porsche Design, sono arrivati sul mercato con la EMUI 11 e ora tutti tornano ad aggiornarsi con una serie di ritocchi e miglioramenti.

L’aggiornamento pesa 787 MB e introduce la build EMUI 11.0.0.130 SP1. Il changelog parla di miglioramenti di stabilità di sistema, ottimizzazione della parte audio e della fotocamera, con particolare riferimento ad alcune scene, alla funzione anti-shake, alla registrazione video e in generale. Nel caso di Huawei Mate 40 Pro+ e Mate 40 RS Porsche Design, si parla anche di colori più naturali nelle foto e ottimizzazione della gesture con le nocche.

Huawei Mate 30 Pro

Molto meno entusiasmante l’update in arrivo a livello globale su Huawei Mate 30 Pro: nonostante di recente vi abbiamo parlato del roll out della EMUI 11, questo aggiornamento riguarda i device fermi ancora alla EMUI 10.1.

Il file OTA da 246 MB introduce la versione software 10.1.0.270 (C432E6R7P1), con l’unica novità delle patch di sicurezza di ottobre 2020.

Huawei Mate Xs 5G

Anche l’aggiornamento per Huawei Mate Xs 5G riguarda l’utenza europea: il file OTA pesa 258 MB e anche in questo caso contiene le patch di sicurezza di ottobre 2020, per effetto della build EMUI 10.1.0.171. Non ci sono altre novità da segnalare.

Come aggiornare Xiaomi Mi 10, Huawei Mate 40/Mate 40 Pro, Mate 30 Pro, Mate Xs 5G

Purtroppo gli aggiornamenti di spicco, ovvero Android 11 per Xiaomi Mi 10 e quello per i nuovi flagship della serie Huawei Mate 40, sono per adesso limitati al solo mercato cinese. Invece, quelli per Huawei Mate 30 Pro e Huawei Mate Xs 5G sono già in distribuzione anche dalle nostre parti e potete controllarne manualmente la disponibilità seguendo il percorso Impostazioni > Aggiorna Sistema > Verifica Aggiornamenti.

