Huawei è molto impegnata nella fase di testing della beta della EMUI 11 che nel mentre è sbarcata anche su questa lunga lista di smartphone, ma in queste ore iniziano ad arrivare importanti conferme circa l’avvio dell’aggiornamento ufficiale alla EMUI 11 per l’ex generazione di smartphone top di gamma.

Novità aggiornamento EMUI 11 Huawei Mate 30 Pro

Infatti, com’è possibile notare dalle immagini sottostanti, alcuni utenti su Twitter stanno confermando l’arrivo dell’aggiornamento alla EMUI 11 su Huawei Mate 30 Pro. Il nuovo firmware, che fa riferimento alla versione 11.0.0.1.45, ha un peso di ben 3.18 GB e contiene la lunga lista di novità su cui il team di sviluppo software di Huawei ha lavorato in questi ultimi mesi.

Fra le tante novità presenti all’interno della nuova versione della EMUI, ci teniamo a sottolineare i grandi cambiamenti relativi alla funzione AoD (Always-on Display), una migliore gestione delle animazioni, miglioramenti della privacy e tanto altro – vi consigliamo di cliccare il link in calce alla news per scoprire le tante novità e funzioni della EMUI 11.

Come aggiornare Huawei Mate 30 Pro

Il rollout dell’aggiornamento alla EMUI 11 non è ancora disponibile per il nostro Paese. Il lancio potrebbe indicare che ben presto, forse già dalle prossime settimane, toccherà anche ai Huawei Mate 30 Pro presenti in Italia. In ogni caso potete controllarne la presenza tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti presenti nel menu delle Impostazioni.

