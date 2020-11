Dopo il leak che ci permetteva di scoprire le probabili specifiche tecniche di Xiaomi Mi 11, in queste ore un nuovo leak pubblicato da Digital Chat Station indica una importante novità per quanto riguarda il display dell’atteso top di gamma di Xiaomi.

Display curvo su tutti i lati

Secondo le informazioni in possesso, Digital Chat Station indica che Xiaomi Mi 11 potrebbe montare un display con tutti e quattro i lati curvi e con una fotocamera punch hole nell’angolo superiore sinistro. Il colosso cinese non è la prima volta che svela smartphone con gli angoli del display curvi, e del resto anche la gamma Xiaomi Mi 10 li monta, ma sarebbe la prima volta per quanto riguarda anche i lati corti del display.

Implementare questo genere di tecnologia offre spesso vantaggi e svantaggi: display con angoli curvi sono accattivanti dal punto di vista visivo e offrono qualche utilità per la visione di particolari contenuti, ma bisogna anche gestire a livello software eventuali tocchi fortuiti e altri piccoli problemi.

Purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni sulle caratteristiche del display di Xiaomi Mi 11, ma abbiamo quasi certezza che sarà il primo smartphone a montare il tanto atteso Qualcomm Snapdragon 875 previsto al lancio durante il Tech Summit 2020.

Cosa ne pensate di questo rumor? Acquistereste uno smartphone con display curvo su tutti i lati?

In copertina Xiaomi Mi 10 Pro

