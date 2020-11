WINDTRE inizia, piano piano, ad attivare il VoLTE per i già clienti

WINDTRE, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, sta finalmente compiendo un importante e lungamente atteso passo in avanti: l’attivazione della tecnologia VoLTE è in corso per i già clienti, anche se per il momento in modo piuttosto limitato.

Il 2020 sta portando a WINDTRE numerosi riconoscimenti della bontà del lavoro svolto, tra lo Speedtest di Ookla che ne ha messo in risalto le prestazioni di rete mobile e il recente primato di velocità conquistato con la rete fissa in riferimento al mese di ottobre 2020.

WINDTRE: finalmente VoLTE

I vantaggi della tecnologia VoLTE (Voice over LTE), che sfrutta la connettività 4G per le telefonate senza effettuare lo switch al 3G, sono significativi e innegabili: dalla migliore qualità delle chiamate alla possibilità di continuare a navigare a chiamata in corso senza dover sopportare fastidiosi cali di velocità.

Adesso anche WINDTRE, che pure aveva già reso disponibile il VoLTE tramite il proprio operatore virtuale Very Mobile, sta finalmente attivando il servizio anche per i propri clienti.

Alcuni clienti, stando alle prime testimonianze raccolte, si sono visti attivare gratuitamente e automaticamente il VoLTE sulla propria SIM. Sembra che si tratti esclusivamente di clienti ex brand Wind.

In caso di mancata attivazione automatica, comunque, altri clienti sono riusciti ad ottenere il servizio facendone richiesta direttamente al servizio clienti 159. Pare anzi – lo avrebbe dichiarato lo stesso servizio clienti WINDTRE tramite chat WhatsApp –, che alcuni clienti richiedenti si siano visti attivare il servizio VoLTE già quasi un mese fa, il 15 ottobre scorso.

Il servizio attivo viene segnalato sia dalla relativa icona, sia tre le offerte e opzioni attive nell’area clienti dell’operatore.

Purtroppo al momento non ci sono segnalazioni di avvenuta attivazione, né automatica né su richiesta al servizio clienti, per i clienti dell’ex brand Tre che non abbiano ancora effettuato la Soft Migration.

L’attivazione del VoLTE da parte di WINDTRE sta dunque avvenendo in maniera graduale, non resta che sperare nella sua rapida estensione a tutti i clienti, senza distinzioni in base all’ex brand di provenienza.

Al contempo, WINDTRE starebbe attivando anche il servizio HD Voice per migliorare la qualità delle chiamate per entrambi gli interlocutori (spesso solo se dello stesso operatore).

Smartphone compatibili

I requisiti necessari per sfruttare la tecnologia VoLTE, come probabilmente sapete già, sono due (oltre ovviamente alla sua abilitazione nelle Impostazioni): non basta che l’operatore lo supporti e lo renda disponibile per la linea del cliente, ma anche che lo smartphone di quest’ultimo sia compatibile e dunque in grado di sfruttarlo.

Sebbene l’attivazione sia ancora in corso e quindi non mancheranno aggiornamenti e nuove aggiunte, ecco la lista degli smartphone attualmente supportati comunicata direttamente dal servizio clienti di WINDTRE: ZenFone 5 ZE620KL, Huawei P40 5G ANA-NX9, Huawei P40 Lite JNY-LX1, Huawei P40 Pro 5G ELS-NX9, Huawei P40 Pro+ 5G ELS-N39, MOTO G8 Plus (XT2019-1), Moto G9 Plus, Razr 5G, Samsung Galaxy A10 A105FN/DS, Samsung Galaxy A20e A202F/DS, Samsung Galaxy A20s A207F/DS, Samsung Galaxy A21s A217F/DS, Samsung Galaxy A21s A217F/DSN, Samsung Galaxy A30s A307FN/DS, Samsung Galaxy A40 A405FN/DS, Samsung Galaxy A41 A415F/DSM, Samsung Galaxy A41 A415F/DSN, Samsung Galaxy A5 (2017) Duos A520F/DS, Samsung Galaxy A50 A505FN/DS, Samsung Galaxy A51 (A515F/DS), Samsung Galaxy A51 5G A516B/DS, Samsung Galaxy A51 A515F/DSN, Samsung Galaxy A6 (A600FN), Samsung Galaxy A6 Duos A600FN/DS, Samsung Galaxy A6+ A605FN, Samsung Galaxy A6+ Duos A605FN/DS, Samsung Galaxy A7 2018 Duos (A750FN/DS), Samsung Galaxy A70 A705FN/DS, Samsung Galaxy A71 A715F/DS, Samsung Galaxy A8 (2018) A530F/DS, Samsung Galaxy A8 2018 (A530F), Samsung Galaxy A80 A805F/DS, Samsung Galaxy A9 (2018) A920F, Samsung Galaxy A9 (2018) Duos A920F/DS, Samsung Galaxy Fold F900F, Samsung Galaxy J3 2017 (J330FN), Samsung Galaxy J4+ Duos J415FN/DS, Samsung Galaxy J5 2017 (J530F), Samsung Galaxy J5 Pro (2017) Duos J530F/DS, Samsung Galaxy J6 (J600FN), Samsung Galaxy J6 Duos J600FN/DS, Samsung Galaxy J6+ J610FN, Samsung Galaxy J7 (2016) Duos J710FN/DS, Samsung Galaxy M20 M205FN/DS, Samsung Galaxy M21 M215F/DSN, Samsung Galaxy M30s M307FN/DS, Samsung Galaxy M31 M315F/DSN, Samsung Galaxy Note 10 Lite N770F/DS, Samsung Galaxy Note 10 Lite N770F/DSM, Samsung Galaxy Note 10 N970F/DS, Samsung Galaxy Note 10+ N975F/DS, Samsung Galaxy Note 20 5G N981B/DS, Samsung Galaxy Note 20 N980F/DS, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (N986B/DS), Samsung Galaxy Note 9 (N960F), Samsung Galaxy Note 9 N960F/DS, Samsung Galaxy Note8 N950F, Samsung Galaxy Note8 N950F/DS, Samsung Galaxy S10 G973F/DS, Samsung Galaxy S10 Lite G770F/DS, Samsung Galaxy S10+ G975F/DS, Samsung Galaxy S10e G970F/DS, Samsung Galaxy S20 5G G981B/DS, Samsung Galaxy S20 FE 5G G781B/DS, Samsung Galaxy S20 FE G780F/DS, Samsung Galaxy S20 G980F/DS, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G G988B/DS, Samsung Galaxy S20+ 5G G986B/DS, Samsung Galaxy S20+ G985F/DS, Samsung Galaxy S8 (G950F), Samsung Galaxy S8+ (G955F), Samsung Galaxy S8+ Duos G955FD, Samsung Galaxy S9 (G960F), Samsung Galaxy S9 G960F/DS, Samsung Galaxy S9+ (G965F), Samsung Galaxy S9+ G965F/DS, Samsung Galaxy Xcover 4 G390F, Samsung Galaxy Xcover 4s G398FN/DS, Samsung Galaxy Xcover Pro G715FN/DS, Samsung Galaxy Z Flip 5G F707B, Samsung Galaxy Z Flip F700F/DS, Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Xiaomi MI 10, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi10T Lite, Xiaomi Mi10T Pro, Redmi 9, ZTE Blade 10 Smart, ZTE BLADE A5 2019 e ZTE Blade A5 2020.

Siete clienti WINDTRE e avete già il VoLTE? Il vostro smartphone figura in questa lista? Ditecelo nei commenti.