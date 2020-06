Very Mobile si è presa qualche mese dall’annuncio, ma finalmente sembra che la tecnologia VoLTE sia attiva ed utilizzabile dai clienti dell’operatore virtuale con uno smartphone tra quelli supportati.

Very Mobile: attivo il servizio VoLTE per i clienti

Very Mobile, costola virtuale di WINDTRE, è il primo ad offrire ai propri clienti la possibilità di sfruttare la tecnologia VoLTE (Voice over LTE), la quale permette di effettuare chiamate vocali su rete LTE; questo garantisce non solo chiamate di qualità maggiore ma anche di continuare a navigare in 4G mentre si sta effettuando una chiamata.

Very Mobile aveva annunciato l’arrivo di VoLTE ad aprile, e finalmente stanno arrivando segnalazione da parte di utenti dell’operatore in grado di sfruttare il servizio; il servizio è completamente gratuito per i clienti Very Mobile, ed è identificato dal simbolo dedicato nella barra delle notifiche dello smartphone.

Purtroppo, ad ora non tutti gli smartphone sono compatibili con tale servizio; qui trovate la lista completa dei modelli.