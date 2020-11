A partire dal 29 Ottobre 2020, WINDTRE consente di effettuare il processo di Soft Migration sui sistemi dell’operatore unico anche ai clienti dell’ex brand TRE in possesso di uno smartphone a rate con attiva l’opzione Free, in modo che possano attivare la nuova opzione Smartphone Reload Plus.

La procedura di migrazione dedicata ai clienti Free prevede prima la restituzione dello smartphone con disattivazione dell’opzione Free, poi il cambio della propria offerta tariffaria verso un’offerta personalizzata Easy Pay di WINDTRE per già clienti e successivamente la contestuale rateizzazione di un nuovo smartphone con Telefono Incluso e con l’opzione Smartphone Reload Plus, equivalente alla Free.

WINDTRE anticipa la Soft Migration per alcuni clienti TRE

In quest’ottica WINDTRE ha deciso di rendere tecnicamente possibile la funzionalità “Restituisci” già a partire dal 19° mese, anziché dal 29° mese, per consentire la chiusura del contratto Free e procedere successivamente con la Soft Migration, inoltre è stato eliminato il costo di 50 euro addebitato al cliente per la restituzione dello smartphone.

Contestualmente alla restituzione dello smartphone verrà attivata l’offerta All-In Plus 12 Mesi con opzione Free Basic Cambia, che include offerte tariffarie temporanee fino alla conclusione della Soft Migration.

I clienti Free che dal 29° mese hanno intenzione di usufruire dell’opzione “Restituisci” dovranno sempre effettuare la Soft Migration cambiando offerta.

Secondo alcune indiscrezioni, a partire dal 23 Novembre 2020 e salvo cambiamenti, i clienti Free con vincolo attivo che effettueranno la Soft Migration potranno attivare anche un’offerta tariffaria come nuovi clienti con annesso listino Telefono Incluso.

I clienti ex TRE con opzione Free con vincolo scaduto possono già effettuare la Soft Migration dal 29 Ottobre 2020 tramite un normale cambio della propria offerta per passare nei sistemi di WINDTRE, inoltre a questo target di clienti potrebbero essere proposte anche delle campagne di Soft Migration dedicate a partire da oggi 4 Novembre 2020. Con l’occasione ricordiamo che è in corso il WinDay della prima settimana di novembre.