Ogni volta che Google rilascia una nuova versione del suo sistema operativo, i vari produttori di smartphone iniziano a subire pressioni dai rispettivi utenti, tutti desiderosi di scoprire quando la riceveranno e Samsung, una delle aziende più attente alla questione aggiornamenti, pare abbia grandi progetti per Android 11.

In Rete è infatti apparso un elenco in base al quale il colosso coreano avrebbe deciso di rilasciare l’aggiornamento ad Android 11 con interfaccia One UI 3.0 per una novantina di device lanciati negli ultimi due anni.

Android 11 in arrivo su quasi 100 dispositivi Samsung

Prima di proseguire con l’elenco c’è da precisare che non vi sono garanzie di attendibilità, in quanto non è ufficiale. Ecco quindi gli smartphone e i tablet di Samsung che potrebbero ricevere Android 11:

Galaxy A Quantum

Galaxy A01

Galaxy A01 Core

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A11

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A20s

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A40s

Galaxy A41

Galaxy A42 5G

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A51 5G UW

Galaxy A60

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A71 5G UW

Galaxy A80

Galaxy A8s

Galaxy A90

Galaxy A90 5G

Galaxy Fold

Galaxy Fold 5G

Galaxy M01

Galaxy M01 Core

Galaxy M10

Galaxy M11

Galaxy M20

Galaxy M21

Galaxy M30

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy M31s

Galaxy M40

Galaxy M51

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 10 Plus

Galaxy Note 10 Plus 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy S10

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy S10 Plus

Galaxy S10e

Galaxy S20

Galaxy S20 5G

Galaxy S20 5G UW

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20 Plus 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy Tab A 8.4 2020

Galaxy Tab A7 10.4 2020

Galaxy Tab Active Pro

Galaxy Tab S3

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7 Plus

Galaxy Tab S7 Plus 5G

Galaxy XCover 4s

Galaxy XCover Pro

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Fold2 5G

Ricordiamo che Samsung ha già avviato i test delle prime build beta di One UI 3.0 e il prossimo mese dovrebbero essere rilasciate le prime versioni stabili, iniziando da quelle per le serie Samsung Galaxy S20 e Galaxy Note 20.

Probabilmente saranno gli utenti coreani i primi a poter “assaggiare” la nuova versione di Android mentre in Europa dovremo pazientare per qualche settimana in più anche se ci sono buone possibilità che entro la fine dell’anno One UI 3.0 con la nuova versione del sistema operativo mobile di Google sbarchi pure nel Vecchio Continente.