Il rilascio della versione stabile della One UI 3.0 basata su Android 11 è sempre più vicino per Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra 5G: gli smartphone stanno infatti ricevendo una nuova beta, la quarta per la gamma S e la seconda per quella Note.

Novità quarta beta One UI 3.0 per Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G stanno ricevendo la quarta beta di Android 11 e One UI 3.0 (G98xxXXU5ZTK1), segno che l’aggiornamento stabile possa essere davvero vicino (già entro fine mese?). Il nuovo update beta, che giunge a distanza di qualche giorno dal precedente, porta miglioramenti nella qualità della fotocamera e qualche ritocco all’interfaccia.

Il changelog rimane piuttosto vago, ma come possiamo vedere dalla comparativa qui sotto sembra che Samsung abbia apportato piccoli miglioramenti riguardanti lo Space Zoom 100x, che garantiscono risultati leggermente più definiti (anche se in modo piuttosto marginale). Introdotta infine una nuova schermata per la scelta della risoluzione.

Novità seconda beta One UI 3.0 per Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra ricevono invece “solo” la seconda beta della One UI 3.0 basata su Android 11 (N98xxXXU1ZTJQ), avendo iniziato il programma successivamente.

Le novità comprendono la soluzione ad alcuni bug riguardanti il calendario, l’audio in cuffia, Bixby, i temi, la luminosità, la schermata di blocco, la connessione a Chromecast e a qualche altro piccolo problema. L’aggiornamento include inoltre le patch di sicurezza di novembre 2020.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 e Galaxy Note 20

Gli aggiornamenti in questione sono in distribuzione su Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra 5G, ma solo per coloro che hanno aderito al programma beta (purtroppo non disponibile ufficialmente in Italia). Nel caso potete cercare i nuovi firmware recandovi all’interno dell’apposito menu delle impostazioni di sistema.