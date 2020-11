OnePlus Nord è stato il capostipite di una nuova famiglia di terminali Android di fascia media, pensati per tornare nuovamente a portare il know how della compagnia cinese all’interno dei device da 500 euro in giù. OnePlus Nord N100 e Nord N10 5G rappresentano gli ultimi arrivati all’interno della serie Nord – a proposito, avete letto la nostra recensione su OnePlus Nord N10 5G? -, e pare che OnePlus abbia intenzione di presentare un nuovo smartphone nel Q1 2021.

Ricarica rapida a 65 W e Snapdragon 765G

OnePlus Nord SE, è questo l’ipotetico nome del nuovo device di OnePlus, è indicato internamente come “Ebba” e pare che avrà come asso nella manica la tecnologia di ricarica rapida. Infatti, come dichiarano alcune fonti, la killer feature di OnePlus Nord SE sarebbe la tecnologia Warp Charge 65 presentata per la prima volta con OnePlus 8T.

L’arrivo della tecnologia di ricarica rapida a 65 W anche all’interno della fascia media potrebbe garantire a OnePlus un vantaggio non di poco conto sui competitor, soprattutto considerando l’ottimizzazione della OxygenOS che già di suo riesce a gestire per bene i consumi del telefono.

Dal punto di vista della scheda tecnica non si sa ancora molto su OnePlus Nord SE, ma sembra che l’azienda voglia nuovamente integrare un pannello OLED – a differenza del display LCD di OnePlus Nord N10 5G – ed il processore Qualcomm Snapdragon 765G.

Con il lancio della serie OnePlus 9 previsto per marzo 2021 di cui si aspettano tre versioni, è probabile che OnePlus Nord SE verrà svelato subito dopo, ma non è ancora chiaro quando.

In copertina OnePlus Nord N10 5G