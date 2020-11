Sappiamo già che la gamma OnePlus 9 è in sviluppo con il nome in codice “Lemonade“, e che potrebbe essere lanciata sul mercato nel mese di marzo 2021: in queste ore sono però emersi ulteriori dettagli, tra cui i numeri di modello di ben tre smartphone della serie e qualche interessante specifica. Siete pronti a scoprire tutto?

OnePlus 9 potrebbe arrivare in tre modelli

Le ultime indicazioni sul prossimo flagship del produttore cinese suggeriscono l’arrivo di tre smartphone: OnePlus 9 (LE2110), OnePlus 9 Pro (in tre varianti, LE2117, LE2119 e LE2120) e un terzo modello “misterioso” (LE2127). Per quanto riguarda le varianti di OnePlus 9 Pro si dovrebbe trattare solo di differenze lato memoria, mentre ancora non abbiamo indicazioni su questo terzo dispositivo: potrebbe trattarsi di una sorta di OnePlus 9 Pro+ o di OnePlus 9 Ultra?

Le prime due lettere dei numeri di modello qui sopra sembrano tutti corrispondere al nome in codice finora attribuito alla gamma (“Lemonade“), ma per il momento non abbiamo certezze che il terzo smartphone faccia davvero parte della serie. Come anticipato, lo stesso report fornisce comunque alcune interessanti indicazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche generali.

Secondo quanto riferito, la gamma OnePlus 9 sarà dotata del SoC Qualcomm Snapdragon 875, accompagnato da display AMOLED con foro centrale per la fotocamera, refresh rate di 144 Hz, certificazione IP68, NFC, doppio speaker e batteria con ricarica rapida cablata da 65 W e wireless da 40 W. Sorprende un po’ questa possibile decisione di “spostare” il foro nel display al centro, con una mossa simile a quella ad esempio fatta da Samsung con i suoi smartphone.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo sulla serie OnePlus 9: continuate a seguirci perché marzo è ancora lontano e c’è tanto tempo per saperne di più.

