Samsung Galaxy S21 potrebbe arrivare già a gennaio/febbraio 2021, ma sembra che il nuovo top di gamma del colosso sudcoreano non sarà l’unico a non seguire la classica tabella di marcia di lancio. Giusto qualche giorno fa vi avevamo anticipato il nome in codice interno con cui viene indicata la seria OnePlus 9, ma quest’oggi abbiamo interessanti novità per quanto riguarda la probabile data di lancio di OnePlus 9.

Lancio anticipato a marzo 2021

Un nuovo rumor indica che l’azienda starebbe pensando di anticipare la presentazione di OnePlus 9 con alcune settimane di anticipo rispetto alla data di presentazione di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, guardando con molto interesse il mese di marzo 2021.

Per quale motivo OnePlus dovrebbe anticipare il lancio del suo prossimo top di gamma? La risposta a questa domanda potrebbe essere legata alla volontà di contrastare i piani di Samsung e delle altre aziende che stanno valutando la possibilità di anticipare la presentazione dei propri top di gamma.

Inoltre, annunciare OnePlus 9 a marzo 2021, permetterebbe a OnePlus di proporre per più tempo gli smartphone OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro prima dell’arrivo della variante T. Resta ancora abbastanza celata la probabile scheda tecnica del nuovo terminale, ma è piuttosto scontato aspettarsi la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 875, atteso al lancio al Tech Summit 2020, display ad alto refresh rate, certificazione IP68, ricarica wireless e qualche novità dal punto di vista della fotocamera.

In copertina OnePlus 8T