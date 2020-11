Vi ricordate dei bug di Android Auto per alcuni dispositivi aggiornati ad Android 11 che in alcuni casi non permettevano di effettuare le chiamate? Ebbene, sembra che il team di sviluppo di Android Auto sia riuscito a circoscrivere il bug e sarebbe pronto a rilasciare un aggiornamento specifico volto proprio a correggere una volta per tutte il malfunzionamento.

Un fix è in lavorazione e arriverà presto

La notizia viene condivisa da Google stesso tramite la pagina della community di Android Auto, dove un community specialist dichiara quanto segue: “Grazie per averci riportato il problema che non permetteva di effettuare chiamate telefoniche su Android Auto dopo aver aggiornato il tuo smartphone ad Android 11. Nelle prossime settimane è previsto il rollout di un fix come aggiornamento di Android. Condivideremo ulteriori informazioni quando saranno disponibili.”

L’azienda ha quindi intenzione di rilasciare la correzione del bug come aggiornamento software di Android, magari da abbinare all’arrivo delle patch di sicurezza di dicembre 2020. L’arrivo delle patch di sicurezza di novembre per la famiglia Google Pixel, infatti, sembra non contenere il sopracitato fix al bug di Android Auto, pertanto è più probabile attendere l’update del prossimo mese che l’arrivo di un aggiornamento stand alone per Android 11.

Vi è capito di incappare in questo bug di Android 11 con Android Auto? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!