Giusto alcuni giorni fa Google ci mostrava alcune interessanti novità in arrivo su YouTube per dispositivi mobile pensate per migliorare l’esperienza utente su smartphone, ed in queste ore i colleghi di Smartdroid hanno notato la presenza di qualche piccola novità relativa ad alcune icone di YouTube.

Nuove icone in arrivo su YouTube

Infatti, com’è possibile notare nelle immagini sottostanti che mettono in comparazione la UI di YouTube fra Google Pixel 4 e Google Pixel 5, alcune icone sull’ultimo terminale di Google hanno un aspetto simile ma differente. Il tasto “mi piace”, “non mi piace”, “condividi”, “scarica” e “salva”, non sono più “riempiti” ma invece disponibili come se fossero stati svuotati del colore interno.

Lo stesso si può dire anche della navbar inferiore, quella dove sono presenti i tasti “home”, “esplora”, “iscrizioni” e “raccolta”. Per completezza di informazioni abbiamo notato che queste nuove icone sono invece disponibili sulla controparte iOS.

Non è ancora chiaro se l’arrivo delle nuove icone sia dovuto ad un aggiornamento lato server o di un test A/B ristretto ad una piccola percentuale di utenti, e purtroppo non siamo riusciti a ricrearlo sui vari Google Pixel, anche Google Pixel 5, presenti in redazione. Vi consigliamo però di assicurarvi di avere a disposizione l’ultima versione di YouTube scaricandola dal badge del Play Store sottostante.