Google ha iniziato il roll out di una serie di aggiornamenti per l’app mobile di YouTube, sia per la versione Android che per quella iOS. Niente di sconvolgente, sia chiaro, ma sono stati riorganizzati alcuni elementi, aggiornati altri e aggiunte alcune funzionalità.

Introdotti nel mese di marzo, i capitoli sono utilizzati dai creatori di contenuti per rendere più facile la visione dei video e da oggi nella versione mobile è possibile visualizzare i vari capitoli, ognuno con la propria miniatura di anteprima. In questo modo potrete passare alla parte che vi interessa di una recensione, o di un teardown, o degli highlights di un evento sportivo.

Si aggiorna anche la pagina principale del player di YouTube, con i sottotitoli più visibili grazie allo spostamento del relativo controllo, così come lo switch per la riproduzione automatica, ora più accessibile.

Altri piccoli miglioramenti per la pagina del player riguardano lo spostamento dei pulsanti e dei controlli, che ora permettono una fruizione più efficiente dei contenuti. Arrivano nuove gesture, che si aggiungono al doppio tap per avanzare o tornare indietro di 10 secondi.

Uno swipe verso l’alto attiva la modalità a schermo interno, uno verso il basso permetterà di uscire da tale modalità. Un tocco sulla barra del tempo permetterà di vedere il tempo trascorso e quello rimanente alla fine del video. YouTube mostrerà inoltre una serie di suggerimenti per una migliore fruizione dei contenuti video, consigliando di ruotare lo schermo o di attivare la realtà virtuale. Nel corso del tempo saranno aggiunti ulteriori suggerimenti, in base alle abitudini dell’utente.

Alcune delle novità annunciate oggi, come ad esempio il promemoria sull’ora di andare a letto, sono un semplice riassunto delle tante novità presentate nel corso delle ultime settimane. Molte sono già disponibili per tutti, mente altre saranno rilasciate nel corso dei prossimi giorni.

Potete aggiornare YouTube per Android utilizzando il badge sottostante.