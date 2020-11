Con la MIUI 12 arrivata ufficialmente giusto qualche mese fa, gli utenti sono già pronti a scoprire quali saranno le novità che Xiaomi ha in serbo per loro con la prossima major release della personalizzazione di Android, evidentemente basata su Android 11.

Si parlerà anche della MIUI 13?

Qualche settimana fa vi avevamo mostrato quello che era stato indicato come il rinnovato Power Menu della MIUI 13, ed in queste ore alcuni rumor indicano che l’azienda potrebbe svelare qualche altra novità della MIUI già questa settimana.

Infatti, in Cina, dal 5 al 7 novembre, c’è in programma la Developer Conference di Xiaomi dove l’azienda dovrebbe mostrare alcune delle novità relative ad alcuni settori dell’area mobile, come ad esempio la ricarica rapida e una nuova tecnologia relativa ai display.

Gli sviluppatori Xiaomi non nascondono che la prossima versione della MIUI permetterà agli utenti di godere di ulteriori affinamenti delle animazioni, così come la possibilità di sfruttare migliorie a livello della funzione Super Wallpaper per la creazione di sfondi personalizzati.

Inoltre, considerando il timing molto vicino a quello relativo al Tech Summit 2020 in cui verrà svelato ufficialmente il processore Qualcomm Snapdragon 875, è probabile che il colosso cinese decida di sfruttare l’evento anche per delineare meglio il nuovo smartphone che dovrebbe montarlo.