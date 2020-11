Dopo l’arrivo di una nuova offerta di ho. Mobile con 100 GB di traffico dati con chiamate ed SMS illimitate a 9.99 euro al mese e l’avviso di spegnimento del 3G, in queste ore l’operatore telefonico virtuale del gruppo Vodafone permette ai propri clienti di sfruttare anche l’iniziativa “Soddisfatti ho. Rimborsati“.

Si può provare l’operatore per 30 giorni

Come anticipa il nome stesso dell’iniziativa, si tratta di una formula che permette ai clienti di provare l’operatore per 30 giorni ed eventualmente richiedere il rimborso degli acquisti online nel caso in cui non fosse soddisfatti.

L’iniziativa dell’operatore mobile viene in contro ai tanti curiosi di provare ho. Mobile ma magari restii dal farlo per paura di non trovarsi bene. La scorsa settimana l’istituto tedesco Qualità e Finanza ha pubblicato la classifica dei migliori operatori MVNO del 2020, e ho. Mobile si è piazzato al secondo posto subito dietro CoopVoce. Si tratta di un buon risultato per l’operatore virtuale, che sicuramente viene molto apprezzato dai propri utenti per la qualità del servizio e dalle molte offerte che spesso permettono di godere di tanti giga di traffico a pochi euro al mese.

La formula Soddisfatti ho. Rimborsati potrebbe incrementare ancora di più il numero dei clienti a seguito di una prova giudicata positivamente.

