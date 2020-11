ho. Mobile, com’era prevedibile, segue la strada di Vodafone e comunica oggi, 3 novembre 2020, con un SMS inviato ai suoi clienti, che da questo mese e fino a gennaio 2021 ci sarà lo spegnimento graduale della sua rete 3G, che lascerà campo libero a quella 4G da febbraio 2021.

La notizia non arriva inaspettata, come dicevamo, perché ho. Mobile è di proprietà di Vodafone e in più utilizza la sua rete, per cui deve necessariamente adattarsi alle sue scelte. E sappiamo che Vodafone ha annunciato da qualche settimana la notizia dello spegnimento del 3G per far posto a una migliore rete 4G con le medesime tempistiche.

Ciò non cambierà nulla nell’utilizzo delle offerte e della rete di ho. Mobile, anche grazie al potenziamento della copertura della rete 4G di Vodafone, tuttavia sarà fondamentale avere uno smartphone col supporto alla tecnologia VoLTE per evitare che la rete scali in 2G in caso di ricezione di chiamate telefoniche durante l’uso della connessione dati.

