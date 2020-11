ho. Mobile lancia una nuova super offerta con 100 GB e il resto illimitato

È disponibile a partire da oggi, 3 novembre 2020, la nuova aggressiva offerta operator attack di ho. Mobile, operatore mobile virtuale di VEI S.r.l. (una società del gruppo Vodafone), che mette sul piatto un bundle estremamente ghiotto ad un prezzo da leccarsi i baffi.

Sul finire del mese di ottobre vi avevamo presentato una selezione di offerte telefoniche accomunate dalla presenza di 100 GB di traffico dati mobile al prezzo più basso possibile. Ebbene la nuova offerta di ho. Mobile, che ci apprestiamo a presentarvi nel dettaglio, si inserisce a pieno titolo in quella selezione, vista la presenza proprio di quel quantitativo di GB e la previsione di un costo mensile contenuto entro la soglia dei 10 euro.

Nuova offerta ho. Mobile: info e costi

Se fino ad oggi avevate meditato sul passaggio a ho. Mobile ma lo avevate sempre rimandato, questa nuova offerta potrebbe farvi seriamente vacillare: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 GB di traffico dati su rete 4G Vodafone (con la solita limitazione di velocità a 30 Mbps in download e upload). Tutto questo al costo di 9,99 euro al mese.

L’offerta è già disponibile sia con la formula “Acquisto online e ricevo a casa” che con quella “Ritiro e pago in edicola”. Il cliente deve sostenere una spesa iniziale di 10,99 euro, di cui 10 euro per la prima ricarica e 0,99 euro per la SIM, l’attivazione è gratuita.

Si tratta di un’offerta di tipo operator attack e possono attivarla solo i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Lycamobile e alcuni operatori virtuali (sono esclusi, tra gli altri, Kena Mobile, PosteMobile e Very Mobile).

ho. Mobile crede a tal punto nelle proprie qualità da prevedere addirittura la garanzia “Soddisfatti o rimborsati”, con possibilità di provare l’offerta per 30 giorni ed eventualmente richiedere il rimborso (solo online).

Ecco il link da utilizzare per l’attivazione:

Acquista l’offerta ho.Mobile con minuti, SMS e 100 GB a 9,99 euro al mese