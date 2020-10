La giornata di oggi di TIM, noto operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, comprende novità, sotto forma di concorso a premi per Halloween nell’ambito del programma TIM Party, e conferme, in guisa di persistente disponibilità delle offerte TIM Wonder.

TIM Party: concorso per Halloween con premi da paura

Partiamo dalla novità odierna: oggi, 26 ottobre 2020, TIM ha lanciato un nuovo concorso a premi nell’ambito del programma fedeltà TIM Party, scegliendo ovviamente Halloween come tema. Il titolo ufficiale, infatti, è “Festeggia Halloween, con TIM Party vinci fantastici premi”.

In particolare, il concorso in questione mette in palio ogni giorno cinque speaker smart Bose Home Speaker 500 (con controllo vocale integrato di Google Assistant e Amazon Alexa) con modalità di assegnazione instant win. Il premio finale, soggetto a estrazione, è decisamente più ghiotto: cinque smartphone a brand Samsung.

I clienti TIM iscritti a TIM Party, sia di rete fissa che di rete mobile, avranno la possibilità di partecipare fino al 1 novembre 2020. Per partecipare, non occorre far altro che accedere all’area riservata tramite l’app o il sito ufficiale e completare l’iscrizione seguendo le istruzioni.

I premi giornalieri vengono assegnati sulla base della partecipazione al gioco a tema Halloween. Come al solito, i clienti TIM vengono suddivisi in quattro differenti gruppi a seconda della loro permanenza con l’operatore:

Cluster 1 (NEW) : clienti TIM attivi da 12 mesi al massimo;

: clienti TIM attivi da 12 mesi al massimo; Cluster 2 (1+) : clienti TIM attivi da oltre 12 mesi fino ad un massimo di 5 anni;

: clienti TIM attivi da oltre 12 mesi fino ad un massimo di 5 anni; Cluster 3 (5+) : clienti TIM attivi da oltre 5 anni;

: clienti TIM attivi da oltre 5 anni; Cluster 4 (Fisso e Mobile): Clienti TIM che hanno al almeno una linea fissa e mobile intestata al medesimo codice fiscale oppure clienti TIM che hanno una linea mobile abbonata o clienti Tim che sono in possesso di una linea mobile in cui sia attiva l’offerta TIM 100% o offerte quali TIM Smart o TIM Connect, TIM Super ed alcune offerte TIMVISION.

La suddivisione è importante per il diverso numero di tentativi offerti a ciascun gruppo: rispettivamente 1, 2 e 3 per i primi tre cluster e 5 per il cluster 4.

Detto che l’estrazione dei premi finali è programmata per il 20 novembre e coinvolge tutti gli utenti iscritti a TIM Party che abbiano preso parte almeno una volta al gioco di Halloween, va specificato che gli smartphone in palio sono 5 Samsung Galaxy S20 5G.

Verranno sorteggiate anche 15 riserve per ogni eventualità e i premi verranno consegnati entro 180 giorni.

Offerte TIM Wonder ancora disponibili online

Passiamo adesso alla conferma, che come detto ha ad oggetto le offerte operator attack della serie TIM Wonder. Ve le avevamo presentate nel dettaglio agli inizi del mese di ottobre e, mentre il mese volge al termine, risultano ancora attivabili online.

Si tratta delle tre offerte TIM Wonder, TIM Wonder One e TIM Wonder Four, che differiscono per costi e contenuti e richiedono la portabilità del numero da parte del cliente. Più precisamente:

TIM Wonder One : attivabile da chi porta il numero da Iliad, Fastweb Mobile, Rabona Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO e include minuti illimitati di chiamate verso tutti e 50 GB di traffico dati internet in 4G (illimitati se si possiede la linea fissa TIM) a 7,99 euro al mese (link per attivarla);

: attivabile da chi porta il numero da Iliad, Fastweb Mobile, Rabona Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO e include minuti illimitati di chiamate verso tutti e 50 GB di traffico dati internet in 4G (illimitati se si possiede la linea fissa TIM) a 7,99 euro al mese (link per attivarla); TIM Wonder Four : attivabile da chi porta il numero da Vodafone, WINDTRE e Very Mobile e include minuti illimitati di chiamate verso tutti e 20 GB di traffico dati internet in 4G (illimitati se si possiede la linea fissa TIM) a 18,99 euro al mese (link per attivarla);

: attivabile da chi porta il numero da Vodafone, WINDTRE e Very Mobile e include minuti illimitati di chiamate verso tutti e 20 GB di traffico dati internet in 4G (illimitati se si possiede la linea fissa TIM) a 18,99 euro al mese (link per attivarla); TIM Wonder: attivabile da chi porta il numero da ho. Mobile e include minuti illimitati di chiamate verso tutti e 50 GB di traffico dati internet in 4G (illimitati se si possiede la linea fissa TIM) a 9,99 euro al mese (link per attivarla).

In tutti e tre i casi, l’attivazione è gratuita e lo stesso vale per il primo rinnovo mensile, tuttavia il cliente è tenuto a sostenere una spesa di 25 euro per la SIM, di cui 20 euro vengono restituiti come credito residuo.

Oltre che seguendo i link diretti riportati, è possibile attivare le offerte TIM Wonder anche inserendo il proprio operatore nella pagina principale del sito di TIM a questo indirizzo.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche