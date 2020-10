TIM torna all’attacco e lancia delle nuove offerte per provare a rubare clienti alla concorrenza: si chiamano TIM Wonder, TIM Wonder One e TIM Wonder Four e possono essere attivate da chi porta il proprio numero in TIM direttamente online.

Come attivare TIM Wonder, Wonder One e Wonder Four

TIM Wonder, TIM Wonder One e TIM Wonder Four includono minuti e traffico dati a un costo mensile variabile, che è differente in base all’operatore di provenienza, e sono disponibili per chi effettua la portabilità del numero da Iliad, Vodafone, WINDTRE, ho. Mobile, Very Mobile e da altri operatori virtuali:

TIM Wonder One : attivabile da chi porta il numero da Iliad, Fastweb Mobile, Rabona Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO e include minuti illimitati di chiamate verso tutti e 50 GB di traffico dati internet in 4G (illimitati se si possiede la linea fissa TIM) a 7,99 euro al mese (link per attivarla);

: attivabile da chi porta il numero da Iliad, Fastweb Mobile, Rabona Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO e include minuti illimitati di chiamate verso tutti e 50 GB di traffico dati internet in 4G (illimitati se si possiede la linea fissa TIM) a 7,99 euro al mese (link per attivarla); TIM Wonder Four : attivabile da chi porta il numero da Vodafone, WINDTRE e Very Mobile e include minuti illimitati di chiamate verso tutti e 20 GB di traffico dati internet in 4G (illimitati se si possiede la linea fissa TIM) a 18,99 euro al mese (link per attivarla);

: attivabile da chi porta il numero da Vodafone, WINDTRE e Very Mobile e include minuti illimitati di chiamate verso tutti e 20 GB di traffico dati internet in 4G (illimitati se si possiede la linea fissa TIM) a 18,99 euro al mese (link per attivarla); TIM Wonder: attivabile da chi porta il numero da ho. Mobile e include minuti illimitati di chiamate verso tutti e 50 GB di traffico dati internet in 4G (illimitati se si possiede la linea fissa TIM) a 9,99 euro al mese (link per attivarla).

È possibile attivare le offerte, oltre che seguendo i link diretti qui sopra, anche inserendo manualmente il proprio operatore nella pagina principale del sito di TIM a questo indirizzo, utile anche se la propria SIM è di un operatore virtuale non elencato sopra. Chi di voi passerà il proprio numero a TIM con una di queste offerte telefoniche?

