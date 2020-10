Nel corso dell’evento di lancio della nuova serie Huawei Mate 40 c’è stato spazio anche per le novità legate agli HMS, i servizi del colosso cinese che hanno sostituito i servizi Google, assenti sui nuovi smartphone a causa del ban commerciale imposto dal governo degli Stati Uniti.

Sono tre le novità, alle quali si aggiungono una serie di miglioramenti ai servizi Huawei già esistenti, al fine di rendere sempre più completa l’esperienza utente, anche in assenza dei servizi di Google.

Petal Search

In realtà Petal Search è disponibile da qualche mese in Italia, ma oggi arriva l’annuncio ufficiale della disponibilità in oltre 170 Paesi in tutto il mondo, con il supporto a oltre 50 lingue e molti aggiornamenti e miglioramenti. Con Petal Search è possibile effettuare ricerche in venti diverse categorie, incluse app, notizie, video, immagini e molto altro.

C’è molto di più di un semplice motore di ricerca dietro a Petal Search, con la possibilità di visualizzare le previsioni del tempo, utilizzare una calcolatrice, un convertitore di valuta e tanto altro. I risultati di ricerca sono mostrati sotto forma di schede, per una esperienza visivamente più completa rispetto ai semplici link, con tutte le informazioni utili a portata di clic.

Grazie all’intelligenza artificiale è possibile utilizzare foto o immagini per effettuare ricerche visuali e se non potete scrivere è possibile utilizzare anche la ricerca vocale. con il supporto a numerose lingue. E attraverso la collaborazione con partner globali e locali è possibile ottenere informazioni più dettagliate in merito alle attività locali, con risultai maggiormente personalizzati e più pertinenti.

Petal Maps

Petal Maps si propone come naturale sostituto di Google Maps e lo fa alla grande, con il servizio di posizionamento, mappe immersive, ricerca di località e attività, navigatore integrato e una lista dei propri preferiti, con il supporto a oltre 140 paesi e 79 diverse lingue.

Non mancano informazioni importanti come gli aggiornamenti in tempo reale relativi a 129 città di tutto il mondo, un valido aiuto per i pendolari che devono pianificare i loro spostamenti, sia durante le normali giornate lavorative sia nelle trasferte.

Huawei Docs

Huawei Docs, disponibile attualmente in oltre 100 Paesi, supporta la visualizzazione e la modifica di 50 diversi formati di documenti, come PDF, DOC e PPT, con sincronizzazione in tempo reale grazie al cloud. In questo modo è possibile continuare a lavorare sullo stesso documento da più dispositivi, a patto di utilizzare lo stesso Huawei ID su ognuno di essi.

Altre novità

Tra le altre novità segnaliamo un aggiornamento per Trova Dispositivo che permette di trovare rapidamente il proprio dispositivo, facendolo squillare o bloccandolo per mantenere al sicuro le informazioni personali.

Huawei Themes porta nuovi pacchetti di temi per rendere ancora più completa la personalizzazione del proprio dispositivo, con una prima serie di opere realizzate da artisti famosi e altre ispirate a classici della letteratura.

Al momento sono oltre 2 milioni gli sviluppatori che operano nell’ecosistema degli HMS e oltre 500 migliori gli utenti attivi ogni mese, cifre davvero importanti che sottolineano lo sforzo compiuto da Huawei per rendersi indipendente da Google.