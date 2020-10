Dopo aver pubblicato la classifica dei terminali di fascia alta e media più performanti di settembre 2020, in queste ore AnTuTu pubblica la classifica degli smartphone con il migliore rapporto qualità/prezzo per settembre 2020. La maggior parte degli utenti sono spesso concentrati a scovare le soluzioni più appaganti in base al budget a loro disposizione, e la classifica AnTuTu potrebbe offrire qualche spunto di riflessione in tal senso.

Le migliori soluzioni per fascia di prezzo

Da 0 a massimo 190 euro

Partendo dalla fascia bassa, ovvero quella che si aggira fino a massimo 190 euro, in cima alla classifica troviamo Redmi Note 8 Pro nella variante 6 + 64 GB. Poco più sotto, invece, viene inserito Redmi 9, mentre Redmi 10X 4G si piazza solo al terzo posto. In ultima posizione troviamo invece Vivo Y5s. Insomma, se il vostro budget massimo è di 190-200 euro, per AnTuTu la migliore scelta ricade su Redmi Note 8 Pro.

Da 190 a massimo 250 euro

Passando invece alla fascia medio bassa, troviamo nuovamente la testa della classifica comandata dai terminali Redmi. In questa fascia di prezzo notiamo inoltre la presenza dei primi smartphone con supporto alle reti 5G, come ad esempio Redmi 10X 5G e Redmi K30 5G rispettivamente posizionati al primo e terzo posto – Redmi K30 fa invece da spartiacque fra i due.

Da 250 a 380 euro

Mano mano che ci si muove verso la fascia media, la classifica dei migliori smartphone per rapporto qualità/prezzo vede in cima sempre meno terminali Redmi a favore invece degli smartphone IQOO. Infatti, al primo e secondo posto troviamo IQOO Z1 e IQOO Neo 3, mentre Realme X7 Pro 5G si pizza al terzo posto.

Da 380 a 570 euro

La transizione verso la fascia medio-alta/alta della classifica vede l’arrivo di smartphone muniti dei processori Qualcomm. Al primo posto troviamo IQOO 3 seguito poi da OPPO Ace 2 e Black Shark 3, mentre all’ultimo posto troviamo il prestante ASUS ROG Phone 3.

Sopra i 600 euro

Infine, entrando di fatto all’interno della classifica degli smartphone con il maggior rapporto qualità/prezzo di fascia alta, iniziamo a notare la comparsa di terminali piuttosto chiacchierati come ad esempio Xiaomi Mi 10 Ultra e Xiaomi Mi 10 Pro, rispettivamente al secondo e terzo posto.

