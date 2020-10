AnTuTu, con qualche giorno di ritardo, pubblica la classifica AnTuTu relativa agli smartphone flagship e medio gamma più performanti registrati durante il mese di settembre 2020. Le statistiche sono state raccolte dal primo al 30 settembre scorso su più di 1000 test effettuati tramite la versione 8 dell’applicazione di AnTuTu.

IQOO in cima alla classifica

All’apice della classifica degli smartphone flagship troviamo IQOO 5 Pro (663.752 punti) e IQOO 5 (662.165 punti) che rubano il posto all’ex capo classifica, ovvero l’ottimo Xiaomi Mi 10 Ultra con 648.624 punti. Segue, al quarto posto, Vivo X50 Pro con 626.500 punti e altri smartphone del calibro di ASUS ROG Phone 3 (622.234 punti), OPPO Find X2 Pro e OPPO Find X2. Tutti gli smartphone di fascia alta sono muniti degli ultimi processori Qualcomm, con l’80% di essi affidati a Qualcomm Snapdragon 865 e il restante a Qualcomm Snapdragon 865+.

Passando invece alla classifica dei medio gamma più performanti per settembre 2020, al primo e secondo posto troviamo Redmi 10X Pro 5G e Redmi 10X 5G, rispettivamente con punteggi pari a 397.963 e 392.236. Al terzo e quarto posto sbarcano invece HONOR 30 (385.312 punti) e Huawei Nova 7 (382.862 punti).

In questo caso i processori Qualcomm sono nettamente in minoranza, con i SoC Kirin a rappresentare la quasi totalità dei chip installati nei medio gamma più performanti ad eccezione di MediaTek Dimensity 820 piazzato in cima alla classifica.