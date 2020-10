Ad inizio ottobre vi avevamo informato dell’arrivo della beta della EMUI 11 per Huawei P40 e Mate 30 in Europa, ed in queste ore ci arrivano interessanti novità per quanto riguarda il piano di sviluppo del programma beta anche per altri smartphone del colosso cinese.

EMUI 11 beta presto in arrivo

Infatti, come riportano i colleghi di Huawei Central, pare che Huawei sia impegnata a portare avanti la fase beta della EMUI 11 anche per gli smartphone Huawei P30 e Huawei P30 Pro. Ricordiamo che entrambi gli ex top di gamma sono stati lanciati sul mercato con a bordo la EMUI 9.1 e sono stati aggiornati alla EMUI 10.1 nel corso del tempo.

Ma non finisce qui: i sopracitati smartphone non sono gli unici a poter presto abbracciare le molte novità dell’ultima personalizzazione della EMUI. Le informazioni indicano che il team di sviluppo stia lavorando per estendere il supporto al programma beta anche per la serie di smartphone Huawei Mate 20.

Nello specifico la versione beta della EMUI sarà disponibile per i seguenti smartphone della gamma Huawei Mate 20:

Purtroppo le informazioni condivise in rete non ci indicano quando il programma di beta verrà effettivamente lanciato, ma vi consigliamo di continuare a seguire le nostre pagine per essere fra i primi a sapere quando la EMUI 11 arriverà sui sopracitati smartphone.