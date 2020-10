Il 14 ottobre OnePlus lancerà la sua prossima ammiraglia OnePlus 8T e come per tutti i precedenti top di gamma dell’azienda verrà fornita con un nuovo set di sfondi. A una settimana dalla presentazione dello smartphone, XDA ha già messo le mani su quelli che, con buona probabilità, saranno gli sfondi ufficiali di OnePlus 8T.

Un membro senior di XDA è riuscito a estrarre alcuni nuovi sfondi dall’ultima versione di OnePlus Wallpaper Resources, i quali contengono degli indizi che avvalorano la possibilità che siano quelli che accompagneranno OnePlus 8T, che debutterà con Android 11 già a bordo.

I nomi dei file degli sfondi appena aggiunti contengono la lettera “k” e includono anche i file di configurazione JSON per “kebab”, che quasi sicuramente è il nome in codice di OnePlus 8T. Poiché è noto che OnePlus aggiunge la prima lettera del nome in codice del dispositivo ai file di sfondo, è molto probabile che questi nuovi wallpaper siano effettivamente quelli ufficiali per il dispositivo in arrivo.

Ecco i probabili wallpaper di OnePlus 8T

Gli sfondi presenti nella galleria a seguire sono una versione compressa dell’originale con file di dimensioni e risoluzione inferiori. Se desiderate applicare gli sfondi di OnePlus 8T sul vostro smartphone, consigliamo pertanto di effettuare il download nella loro risoluzione originale tramite il link che trovate in fondo.

