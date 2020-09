Buone notizie per chi sta aspettando con trepidazione OnePlus 8T: attraverso un post sul forum ufficiale la casa cinese ha infatti fatto sapere che il suo prossimo smartphone uscirà dalla scatola con a bordo Android 11 e OxygenOS 11.

OnePlus 8T arriverà con OxygenOS 11 e Android 11

Il lancio di OnePlus 8T è sempre più vicino (14 ottobre 2020, per chi si fosse perso la data), e grazie alla casa stessa (e non solo) sappiamo già alcuni dettagli dello smartphone in arrivo. Notizia di oggi è però quella relativa al software: OnePlus 8T arriverà sul mercato con OxygenOS 11, la personalizzazione basata su Android 11, l’ultima release arrivata sui Google Pixel giusto da qualche settimana. Questa offrirà agli utenti tante novità, tra cui l’attesissima modalità Always On, già disponibile in beta per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

Si tratta senza dubbio di una bella notizia, soprattutto considerando che fino a non molto tempo fa la casa era abituata a lanciare i modelli “T” con la “vecchia” versione di Android, e di un bel traguardo: con OnePlus 8T il produttore sarà infatti il primo a offrire un prodotto con Android 11 “nativo”, a esclusione di Pixel 4a 5G e Pixel 5, in arrivo domani.

Tra le peculiarità di OnePlus 8T troveremo display OLED a 120 Hz, batteria da 4800 mAh con ricarica rapida fino a 65 W e una fotocamera principale da 48 MP. Ormai mancano giusto un paio di settimane e sapremo tutto: siete curiosi di conoscere il prossimo flagship della casa cinese?

