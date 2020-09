AppGallery accoglie tante nuove app e a breve anche quelle di Sisal

AppGallery, lo store di applicazioni di Huawei con il quale il produttore cinese ha fatto fronte alla complessa situazione con gli USA che l’ha privato dei servizi di Google e delle relative app (Google Play Store compreso), sta crescendo a vista d’occhio e anche in questi giorni ha dato il benvenuto ad una serie di nuove applicazioni – come Lovoo, UCI Cinema Italia, iPatente, Leghe Fantacalcio e non solo – e sta iniziando ad accogliere anche quelle di Sisal.

Da questo punto di vista, il mese di settembre 2020 è stato estremamente positivo per AppGallery, tra la UI rinnovata e le tante app importanti arrivate, le ultime delle quali giusto due giorni fa con Telepass e non solo.

AppGallery: ecco tutte le nuove applicazioni disponibili

Com’è noto, il ban degli Stati Uniti ha impedito a Huawei di usare i GMS, che sui modelli più recenti della casa sono stati soppiantati dai Huawei Mobile Services (HMS).

La quasi totalità delle nuove applicazioni arrivate su AppGallery è compatibile sia con i GMS che con gli HMS, l’unica eccezione è rappresentata dall’app di incontri Lovoo, che per adesso funziona soltanto con i servizi di Google.

Quanto alle altre, sono compatibili sia con i GMS che con gli HMS: UCI Cinema Italia, MyPay di MyCicero, iPatente del Ministero dei trasporti, Leghe Fantacalcio (l’app più popolare per il fantacalcio), Nextbike, Cityscoot, Verifica RCA Italia e Sisal Casinò e Slot.

A proposito di quest’ultima, si tratta soltanto di un esempio, ma è significativo: Sisal ha iniziato a portare le proprie app sullo store di Huawei, pertanto tra non molto potremmo vedere anche le più popolari come Superenalotto e soprattutto SisalPay.

Dove scaricare le nuove applicazioni disponibili

Le nuove app sono visibili negli screenshot qui sopra. Se possedete uno smartphone o tablet Huawei con AppGallery, vi basta aprire lo store e cercarle per poterle scaricare. In alternativa, potete usare i seguenti link:

Grazie a Nicolò per la segnalazione