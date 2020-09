Huawei ha rilasciato il nuovo aggiornamento di settembre per il proprio store di applicazioni AppGallery, andando a rinnovarne parzialmente l’interfaccia utente (UI).

Come sicuramente ricorderete, la complicata e tuttora irrisolta vicenda del ban degli USA aveva costretto Huawei a fare a meno dei servizi e delle applicazioni di Google. Il produttore cinese era corso ai ripari portando sui propri nuovi modelli lo store proprietario AppGallery.

A dispetto di un catalogo iniziale alquanto scarno (specie se raffrontato al Google Play Store), lo store di Huawei si è progressivamente popolato di app importanti: solo nel mese di settembre sono arrivate SkyGo, WeBank e altre. Dopo aver recentemente fatto il punto della situazione, Huawei ha ora rilasciato un aggiornamento per AppGallery.

AppGallery: le novità dell’aggiornamento

Con il rilascio della nuova versione 10.6.2.301, AppGallery va incontro ad un rinnovamento della UI, tra aggiunte e spostamenti.

In particolare, la nuova barra di navigazione in basso permette di accedere ai vari tab Featured, Apps, Games e Me. I precedenti tab “Categories” e “Top” sono stati rispettivamente rimpiazzati da “Apps” e “Games”. Questi ultimi sono a loro volta caratterizzati dalla presenza di opzioni e categorie tramite le quali l’utente può affinare la ricerca di specifici generi di applicazioni e giochi.

Il tab dedicato Manager, che viene utilizzato per la gestione delle installazioni e degli aggiornamenti delle app, è stato rimosso: la relativa sezione è stata ricollocata all’interno del tab dedicato al profilo dell’utente. In aggiunta a questo, alcune opzioni come Gifts, Rewards e Comments vengono adesso mostrate come singole icone in uno spazio al di sopra della sezione degli aggiornamenti.

Huawei non ha mancato di introdurre qualche altra piccola novità in merito alla forma e alle dimensioni delle icone.

Il roll out dell’aggiornamento di AppGallery alla versione 10.6.2.301 è partito, se non volete aspettare ecco il link per il download dell’APK.