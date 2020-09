Aggiornamento per Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+, che stanno ricevendo in queste ore in Italia le patch di sicurezza di settembre 2020. Prosegue dunque come promesso il supporto trimestrale dei due top di gamma 2017, che erano “fermi” alle patch di giugno: andiamo a scoprire le novità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8+

Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+ si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di settembre 2020: i firmware in distribuzione, ancora basati su Android 9 Pie, sono rispettivamente il G950FXXSADTI1 e il G955FXXSADTI1 e sembrano portare solo novità da quel punto di vista. Come prevedibile non paiono esserci nuove funzionalità o altre aggiunte, al di fuori di qualche perfezionamento generico di stabilità e prestazioni che non fa mai male.

Come abbiamo visto, le patch di settembre includono la soluzione a 89 CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), nove delle quali di livello critico, e 15 correzioni specifiche per i dispositivi Samsung (anche se una di queste è in realtà destinata specificatamente a Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9 con Android 10).

Il download richiesto è di circa 430 MB, dunque vi consigliamo di procedere solo tramite rete Wi-Fi se non volete consumare preziosi dati della vostra offerta. È importante segnalarvi che una volta completato l’update non sarà possibile tornare alla versione precedente a causa degli aggiornamenti ai criteri di protezione.

Come aggiornare Samsung Galaxy S8 e S8+

Aggiornare il vostro Samsung Galaxy S8 o Samsung Galaxy S8+ alle patch di sicurezza di settembre 2020 è semplicissimo: basta seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per ora la distribuzione riguarda solo i modelli ITV, ossia no brand, ma siamo certi che nel giro di qualche giorno al massimo l’update arriverà anche sugli altri, brandizzati dagli operatori.

